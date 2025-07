Wojewoda poinformował, że kontrole będą miały charakter selektywny, tzn. że Straż Graniczna będzie decydować, które pojazdy i osoby są kontrolowane. Ten sposób kontroli jest prowadzony dlatego, żeby jak najmniej przeszkadzać turystom oraz obywatelom polskim, którzy codziennie dojeżdżają do pracy – powiedział wojewoda na piątkowej konferencji.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nie stworzyć niepotrzebnego natłoku, aby nie przyblokować granic, tylko wychwycić te osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę ze strony niemieckiej do Polski. To jest podstawowy cel tej kontroli – podkreślił Rudawski.

Wracają kontrole na granicach. Funkcjonariusze i żołnierze WOT gotowi do akcji

Przekraczanie granicy jest możliwe w 19 punktach wskazanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. To m.in. Osinów Dolny–Hohenwutzen, Krajnik Dolny–Schwedt, Gryfino–Mescherin, Lubieszyn–Linken.

Zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Wojciech Heninborch podkreślił, że "do tej pory służby przy swoich formach i metodach pracy nie dostrzegły ani szczególnych zagrożeń, ani spiętrzenia tych zagrożeń" na granicy. Dodał, że jednak wobec "zapotrzebowania społecznego" służby postarają się zweryfikować informacje na temat nielegalnych przekroczeń "poprzez fizyczne zabezpieczenie tej granicy".

To oznacza, że w innych miejscach niż w tych 19 punktach granicy po prostu przekraczać nie wolno. A jeśli się przekracza, to trzeba mieć ze sobą dokument uprawniający do przekraczania granicy, jak również poddać się wyrywkowej kontroli, jeśli taka zostanie zarządzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej– dodał.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do granicy dochodzą cztery drogi krajowe: w Lubieszynie, Rosówku, Krajniku Dolnym oraz na autostradzie A6 w Kołbaskowie.

W ramach organizacji ruchu zostaną wyłączone pasy dróg, które umożliwią wykonywanie kontroli. Mamy nadzieję, że ten ruch będzie przebiegał płynnie - przekazał dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner.

Na odcinku województwa zachodniopomorskiego codzienną służbę pełnić będzie 400 funkcjonariuszy. Na całej granicy z Niemcami wytypowano 52 miejsca prowadzenia kontroli granicznej, w 16 miejscach będą prowadzone kontrole stałe. Podobne kontrole mają być prowadzone na granicy z Litwą.

Kontrole w stałych punktach będą realizowane z wykorzystaniem specjalnych kontenerów oraz tzw. Schengen-busów. W pozostałych miejscach będzie prowadzona kontrola doraźna, realizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również przy wsparciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

W czerwcu 2025 roku na granicy polsko–niemieckiej w województwie zachodniopomorskim służby niemieckie w związku z przywróconą kontrolą graniczną odmówiły wjazdu 163 cudzoziemcom. Obecnie kontrole na granicach prowadzi kilkanaście państw należących do strefy Schengen, w tym Niemcy, które w październiku 2023 r. wprowadziły kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, a na granicy z Austrią utrzymują je już od 2015 r. Wprowadzenie kontroli uzasadniano koniecznością powstrzymania nielegalnej migracji.

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie od poniedziałku 7 lipca czasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole te mają trwać przez 30 dni - od 7 lipca do 5 sierpnia.

Premier wyjaśnił, że czasowe przywrócenie kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów; skrytykował jednocześnie polityczne wykorzystywanie sytuacji na granicy. Wzmożonych działań rządu domagali się politycy opozycji.

Na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej pojawiły się osoby związane z tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez Roberta Bąkiewicza. Członkowie tego ruchu deklarują, że "pilnują granicy przed osobami próbującymi ją nielegalnie przekroczyć".