"Uważam, że to dobrze, że rozmawia się z Rosją" – powiedziała Angela Merkel podczas debaty w Schwerinie, odnosząc się do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Jej zdaniem rozmowy są niezbędne, ale muszą toczyć się z pozycji siły. "Musimy stać się zdolni do pokoju poprzez siłę militarną" – podkreśliła była kanclerz Niemiec.