Była kanclerz Niemiec, Angela Merkel, wyraża swój sprzeciw wobec zaostrzenia kontroli na granicach, co odnotowuje SpiegelOnline. Porusza także kwestię sytuacji na granicy polsko-niemieckiej.

Merkel ostrzega: To grozi zniszczeniem Europy

Jak donosi SpiegelOnline, Angela Merkel wzięła udział w Forum Südwest Presse w Neu-Ulm w środę 21 maja 2025 roku. Podczas wydarzenia prezentowała fragmenty swojej autobiograficznej książki zatytułowanej "Freiheit” (Wolność). Po prezentacji odbyła się dyskusja z redaktorem naczelnym Südwest Presse, Ulrichem Beckerem.

Zapytana o obecne działania rządu dotyczące zaostrzenia kontroli granicznych, była kanclerz jasno stwierdziła: Nie wierzę, że możemy w pełni zwalczyć nielegalną migrację na granicy niemiecko-austriackiej lub niemiecko-polskiej. Podkreśliła również, że "zawsze była zwolenniczką europejskich rozwiązań", doradzając jednocześnie skupienie się na ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Stanowisko Merkel wobec granicy polsko-niemieckiej

Merkel ostrzegła, że jednostronne działania państw strefy Schengen mogą zagrozić swobodzie przemieszczania się w Europie. Zwróciła uwagę, że "już obecnie kontrole graniczne są częściowo bardzo uciążliwe". Znam przypadki z granicy niemiecko-polskiej, gdzie wiele osób na weekend jeździło do Szczecina, ale teraz już tego nie robi, bo stało się to kłopotliwe - oceniła. Była kanclerz zdecydowanie opowiedziała się za szukaniem rozwiązań w ramach UE, argumentując, że "w przeciwnym razie może dojść do zniszczenia Europy", czego nie chciałaby doświadczyć.

SpiegelOnline, cytując organizatorów, informuje, że 900-osobowa publiczność nagrodziła wypowiedź byłej kanclerz gromkimi brawami.

Problemy na granicy polsko-niemieckiej

W ubiegłym tygodniu minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, zarządził zintensyfikowanie kontroli granicznych oraz zawracanie osób ubiegających się o azyl. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony szefa Związków Zawodowych Policji GdP, Andreasa Roßkopfa, który skomentował: Jedno jest pewne: policja może utrzymać intensywne kontrole jeszcze tylko przez kilka tygodni.