W oświadczeniu opublikowanym przez biuro Merkel na jej stronie internetowej polityczka przypomniała, że obecny szef CDU Friedrich Merz w listopadzie ubiegłego roku sam zaproponował, aby partie w Bundestagu odmawiały współpracy z AfD, partią reprezentującą skrajnie prawicowe, prorosyjskie i antyunijne poglądach.

"Ta propozycja i postawa były wyrazem odpowiedzialności politycznej, które w pełni popieram" – podkreśliła Merkel, dodając, że rezygnacja z tej inicjatywy była błędem. Niemieckie media zauważają, że po odejściu z urzędu kanclerza w 2021 r. Merkel bardzo rzadko wypowiada się publicznie.

Zaostrzenie polityki migracyjnej w Niemczech

W środę Bundestag przegłosował rezolucję autorstwa Merza, w której kandydat chadecji na kanclerza w wyborach zaplanowanych na 23 lutego postuluje zaostrzenie polityki migracyjnej. Projekt przeszedł niewielką większością głosów dzięki poparciu posłów AfD.

W uchwale chadecy opowiedzieli się za wprowadzeniem stałych kontroli na wszystkich granicach państwowych oraz za zawracaniem na granicy wszystkich cudzoziemców nieposiadających odpowiednich dokumentów, nawet jeśli zgłoszą chęć wystąpienia o azyl. Osoby, które po złożeniu wniosku o azyl popełnią przestępstwo, miałyby być zatrzymywane i przebywać w areszcie aż do momentu dobrowolnego wyjazdu lub deportacji.

Ograniczenie możliwości przyjazdu do Niemiec

Na piątek w Bundestagu planowane jest głosowanie w sprawie chadeckiego projektu ustawy, stanowiącej uzupełnienie do środowej rezolucji. Jako cel projektu deklaruje się ograniczenie możliwości przyjazdu do Niemiec członkom rodzin imigrantów, którzy posiadają status osoby chronionej bez prawa stałego pobytu. Proponuje się też rozszerzenie uprawnień policji federalnej wobec imigrantów. W przeciwieństwie do rezolucji, która nie rodzi skutków prawnych, ustawa wprowadza konkretne rozwiązania. AfD już zapowiedziała, że poprze także ten projekt.

Polityka migracyjna. Zwrot w Niemczech

29 stycznia Chadecja przy wsparciu m.in. skrajnie prawicowej AfD, przeforsowała w Bundestagu zaostrzenie polityki migracyjnej. Parlament przyjął wniosek CDU/CSU, który wzywa m. in. do stałych kontroli granicznych i odsyłania na granicach osób ubiegających o azyl w Niemczech. Wniosek ten poparło 348 posłów - CDU/CSU, AfD i FDP (liberałowie).

Przyjęcie wniosku z radością powitali politycy AfD. To naprawdę historyczny moment- powiedział sekretarz parlamentarny frakcji w Bundestagu, Bernd Baumann. Mówił on o "ruchu sprzeciwu wobec zielono-lewicowego głównego nurtu" we wszystkich krajach zachodnich, który dotarł teraz do Niemiec. Oznacza to koniec czerwono-zielonej dominacji w Niemczech na dobre. Nowa era zaczyna się tu i teraz, a my jej przewodzimy! - podkreślił Baumann.