Lech Wałęsa to jeden z najbardziej aktywnych byłych polityków w mediach społecznościowych. Były prezydent często komentuje bieżące wydarzenia polityczne oraz społeczne. Bywa, że relacjonuje swoje pobyty w sanatorium albo w szpitalu.

Lech Wałęsa w szpitalu. Zamieścił niepokojący wpis

W czwartek zamieścił zdjęcie, na którym widać go w szpitalnym łóżku. Fotografię okrasił lakonicznym wpisem. "Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało…" - napisał. Nie wiadomo było, dlaczego Lech Wałęsa trafił do szpitala. Jego bliski współpracownik poinformował jedynie, że były prezydent przeszedł operację. Odbyła się ona w jednym z warszawskich szpitali i była planowana.

Lech Wałęsa już po operacji. "Od dwóch lat cierpiał"

Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy, wyjawił w rozmowie z "Super Expressem", co dolega byłej głowie państwa. Lech Wałęsa przeszedł operację barku, miał od dłuższego czasu uszkodzenia, były różne próby leczenia podejmowane, ale one nic nie zdziałały. Dlatego konieczna była operacja, bo szef od dwóch lat bardzo cierpiał. Doszło do sporych zmian w układzie kostnym i niezbędna była operacja pod pełną narkozą - wyjaśnił. Dodał, że być może jeszcze w tym tygodniu Lech Wałęsa wyjdzie ze szpitala.

Lech Wałęsa i jego problemy ze zdrowiem

To nie jedyna dolegliwość, z jaką zmaga się Lech Wałęsa. Od przeszło dwóch dekad zmaga się z cukrzycą typu 2. W 2021 roku choroba ta doprowadziła go do stopy cukrzycowej. Lech Wałęsa trafił wówczas do szpitala. Były prezydent zmaga się z arytmią. W 2008 roku wszczepiono mu rozrusznik-defibrylator dwukomorowy. Były prezydent dwa razy przeszedł ciężko COVID-19, co także skończyło się pobytem w szpitalu.