"W przyszłym tygodniu będziemy wypłacać pierwsze pieniądze pogorzelcom, cały czas przyjmujemy wnioski o pomoc" - poinformowała sekretarz miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak. Poszkodowani mają otrzymać pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł.

211 mieszkań zniszczonych w Ząbkach

W piątek rano opanowano pożar wielorodzinnego budynku przy ul. Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. Strażacy poinformowali, że pożar strawił cały dach obiektu, spłonęły też wszystkie lokale mieszkalne na czwartej kondygnacji, a pozostałe mieszkania są zniszczone m.in. przez zalanie. W 211 mieszkaniach budynku mieszkało ponad pięćset osób. Nikt nie zginął.

Doraźna wypłaty dla poszkodowanych przez pożar

W piątek premier Donald Tusk zdecydował o uruchomieniu specjalnej finansowej pomocy poszkodowanym. "Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał już pieniądze na doraźną pomoc do Urzędu Miasta Ząbki w wysokości ponad 1,6 mln zł" - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW). Urząd podkreślił, że pogorzelcy niezwłocznie otrzymają pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

Priorytet - pomoc

Sekretarz miasta Patrycja Żołnierzak przekazała w sobotę PAP, że od godz. 9 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmują wnioski o wypłatę pieniędzy. "Myślę, że w poniedziałek zaczniemy je uruchamiać, dlatego że bank po prostu nie pracuje w weekend. Nikt nam nie przyjmie dyspozycji przelewu, ale w przyszłym tygodniu już będziemy fizycznie wypłacać pieniądze, ponieważ udało nam się je pozyskać na ten cel" - powiedziała. Dodała, że priorytetem dla miasta jest obsługa poszkodowanych; pracują wszystkie służby, działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, psychologowie, a pracownicy z Urzędu Miasta koordynują akcję informacyjną.

Ludzie będą mogli wziąć z mieszkań najpotrzebniejsze rzeczy

Mieszkańcy trzech dolnych kondygnacji, tj. parteru, pierwszego i drugiego piętra, po pożarze w Ząbkach będą mogli wejść do swoich mieszkań i zabrać najpotrzebniejsze im rzeczy - poinformowała dziennikarzy policja. Sekretarz miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak przekazała, że będzie to „prawdopodobnie po południu”. Mają o tym zostać powiadomienia SMS-ami. Chodzi o te mieszkania, gdzie jest w bezpiecznie, ale zostały zalane podczas akcji gaśniczej. "Po wszystkim mieszkanie zostanie zaplombowane, tak by nie dopuścić do wejścia osób niepożądanych, ale na tę chwilę czekamy na zakończenie wszelkich czynności procesowych, które jeszcze trwają na miejscu" - zaznaczyła policja.

Dwie zniszczone kondygnacja

W wyniku czwartkowego pożaru na osiedlu w Ząbkach przy ulicy Powstańców doszło do ogromnych zniszczeń. Jak przekazał Komendant Główny PSP - spaleniu uległ cały dach i poddasze.