Do wypadku doszło około godz. 2.40 na autostradzie A19, w okolicach Röbel, przed wjazdem do Berlina. Autokar Flixbusa, który kursuje na trasie z Kopenhagi do Wiednia, jechał przez stolicę Niemiec. Rzeczniczka Komendy Głównej Policji w Rostocku, Sophie Pawelke w rozmowie z dziennikarzami "Faktu", potwierdziła, że wśród pasażerów znajdowali się również obywatele Polski. Jak dodała, na pokładzie autokaru byli podróżni blisko 20 narodowości z całego świata, m.in. z Niemiec, Szwecji, Danii, Ukrainy, Francji, Syrii, Chin, Indii, Australii, Kanady i Japonii.

Autobus przewrócił się na bok

Z komunikatu policji wynika, że za węzłem Roebel autobus z niewiadomych przyczyn przewrócił się na bok. W pojeździe znajdowały się 54 osób: 52 pasażerów i dwóch kierowców. 23 osoby odniosły obrażenia. Jeden z pasażerów był zakleszczony wewnątrz wraku i został wydobyty dopiero po dwóch godzinach i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowcom nic się nie stało.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku

Na miejsce skierowano liczne jednostki straży pożarnej, policji i pogotowia. W akcji uczestniczyły także śmigłowce ratunkowe. Nadal trwa ustalanie przyczyn wypadku.