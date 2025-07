Eksperci przekazują, że Rosjanie mogli zdobyć miejscowość Lobkowe, choć na razie informacje te pozostają niepotwierdzone. Odnotowano również niewielkie postępy w rejonie wsi Stepowa.

O aktualnej sytuacji na froncie opowiedział w rozmowie z kanałem Espresso dowódca batalionu 65. samodzielnej brygady zmechanizowanej "Wielki Ług".

– W obwodzie zaporoskim wróg prowadzi działania szturmowe na całej linii styczności. Wróg działa w małych grupach, bez użycia sprzętu (ciężkiego – red.). Jeśli porównamy intensywność działań wroga w 2022 lub 2023, to 2025 rok jest bardziej nasycony działaniami szturmowymi okupantów. Nie widzieliśmy niczego podobnego od trzech lat– powiedział żołnierz o pseudonimie "Las".

Rosjanie mają jeden cel. Ukraińcy szykują się na wyniszczającą walkę

Wskazuje, że celem rosyjskiej ofensywy może być odcięcie ukraińskich tras zaopatrzenia oraz przejęcie kontroli nad strategicznymi miejscowościami na południu kraju.

Reklama

– Wróg otrzymał zadanie: dotrzeć do szosy na Mariupol, przerwać wsparcie logistyczne dla kierunku Doniecka, zdobyć Orichów, dotrzeć do Kamianske, a następnie do Komyszuwakchi. W związku z tym, aby wykonać te zadania, jak rozumiem, wróg będzie prowadził działania szturmowe przez całe lato – dodał dowódca.

Reklama

Ofensywa na kierunku zaporoskim może być jednym z kluczowych elementów letnich działań militarnych Kremla. W ocenie ekspertów, intensyfikacja ataków może oznaczać próbę przełamania ukraińskiej obrony i przejęcia inicjatywy operacyjnej na tym odcinku frontu.

Putin dąży do zwycięstwa "za każdą cenę". Eksperci wskazują na Koreę Północną

Jak pisze "The Independent", prezydent Rosji Władimir Putin dąży do "symbolicznego zwycięstwa za niemal każdą cenę". Sukces tej ofensywy może mieć decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju wojny i szans na zawieszenie broni.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) pisze, że Rosjanie chcą zwerbować kolejnych żołnierzy z Korei Północnej, którzy mieliby zostać wykorzystani zarówno na froncie, jak i do innych prac. Według szacunków obecnie w armii Putina służy około 15 tys. północnokoreańskich żołnierzy.