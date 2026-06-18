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Zgrzyt w szeregach PiS. Czarnek stawia warunki Ukrainie, Morawiecki mówi "nie"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 20:42
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Czarnek stawia twarde warunki Kijowowi. Morawiecki kontruje: Nie zgadzam się/East News
Przemysław Czarnek zapowiedział "radykalne" zmiany w relacjach z Kijowem, uzależniając dalszą pomoc dla Ukrainy od rozliczenia kwestii historycznych. Od postulatów swojego partyjnego kolegi zdystansował się Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że nie zgadza się na wstrzymanie wsparcia militarnego, wskazując na nadrzędny interes bezpieczeństwa Polski.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek powiedział w Polsat News, że chciałby wprowadzenia "radykalnych" działań w relacjach Warszawa - Kijów.

Mówił o "zdradzie, jakiej dokonała strona ukraińska, zdradzie swojego sojusznika Polski, bez której nie byłoby już dzisiaj wolnej, niepodległej Ukrainy".

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Czarnek chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy

Mówiąc o Wołyniu, dodał, że "ci ludzie, którzy dzisiaj są nazywani bohaterami na Ukrainie (...) zamordowali do 200 tys. Polaków". Jestem Polakiem. W naszym interesie jest, żebyśmy mogli wykopać z tych pól szczątki ludzi, pochować ich normalnie i nie słyszeć na Ukrainie, że ci, którzy mordowali naszych przodków, to są bohaterowie - wyjaśnił.

Dalsza pomoc Ukrainie powinna być uzależniona od tego, czy Ukraińcy natychmiast wycofają się z decyzji dotyczącej "bohaterów UPA" dla jednostki wojskowej, czy natychmiast nie pozwolą nam na wydobycie wszystkich szczątków, a nie tylko w jednym miejscu jako ochłap i czy natychmiast nie podpiszą kontraktu z polskimi firmami na odbudowę Ukrainy, bo bez Polski Ukrainy nie da się odbudować - tłumaczył polityk. Dzisiaj stawiamy warunki - ocenił. W przeciwnym razie zadeklarował, że "wstrzymamy pomoc".

Morawiecki: Nie zgadzam się na zablokowanie pomocy Ukrainie

Były szef rządu PiS Mateusz Morawiecki na antenie RMF FM odniósł sie do wypowiedzi Przemysława Czarnka. 

Nie, nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej - odpowiedział Morawiecki. Ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach - wyjaśnił polityk.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSPrzemysław CzarnekUPA
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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