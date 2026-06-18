Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek powiedział w Polsat News, że chciałby wprowadzenia "radykalnych" działań w relacjach Warszawa - Kijów.

Mówił o "zdradzie, jakiej dokonała strona ukraińska, zdradzie swojego sojusznika Polski, bez której nie byłoby już dzisiaj wolnej, niepodległej Ukrainy".

Czarnek chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy

Mówiąc o Wołyniu, dodał, że "ci ludzie, którzy dzisiaj są nazywani bohaterami na Ukrainie (...) zamordowali do 200 tys. Polaków". Jestem Polakiem. W naszym interesie jest, żebyśmy mogli wykopać z tych pól szczątki ludzi, pochować ich normalnie i nie słyszeć na Ukrainie, że ci, którzy mordowali naszych przodków, to są bohaterowie - wyjaśnił.

Dalsza pomoc Ukrainie powinna być uzależniona od tego, czy Ukraińcy natychmiast wycofają się z decyzji dotyczącej "bohaterów UPA" dla jednostki wojskowej, czy natychmiast nie pozwolą nam na wydobycie wszystkich szczątków, a nie tylko w jednym miejscu jako ochłap i czy natychmiast nie podpiszą kontraktu z polskimi firmami na odbudowę Ukrainy, bo bez Polski Ukrainy nie da się odbudować - tłumaczył polityk. Dzisiaj stawiamy warunki - ocenił. W przeciwnym razie zadeklarował, że "wstrzymamy pomoc".

Morawiecki: Nie zgadzam się na zablokowanie pomocy Ukrainie

Były szef rządu PiS Mateusz Morawiecki na antenie RMF FM odniósł sie do wypowiedzi Przemysława Czarnka.

Nie, nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej - odpowiedział Morawiecki. Ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach - wyjaśnił polityk.