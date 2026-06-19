Koniec wojny w Ukrainie? Zełenski wskazuje termin

Zełenski podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym - jak dodał - poinformował w czwartek unijnych przywódców na szczycie w Brukseli.

Co ustaliła Rada Europy z Rosją?

Ukraiński przywódca powiedział wcześniej niemieckiej agencji dpa, że "nie zna zbyt wielu szczegółów" rozmów przedstawicieli szefa Rady Europejskiej z władzami Rosji i nie jest w stanie ich ocenić. Antonio Costa potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem. Jak relacjonował unijny dyplomata, Costa wyjaśnił podczas szczytu, że zwrócił się do swojego otoczenia o otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją. "Celem było, aby być gotowym, gdy nadejdzie odpowiedni moment, do obrony interesów UE. Mówimy o krótkich kontaktach bez wymiany merytorycznych informacji i negocjacji" - tłumaczył.

Zełenski: przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy

Zełenski w wystąpieniu na szczycie stwierdził, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Podkreślił, że żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina. - "To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy. To również prawo innych narodów do niezależności od Rosji" - dowodził Zełenski.