Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 9.10 przy ul. Niepodległości w Świdniku. Według wstępnych ustaleń śledczych 49-letnia kobieta prowadząca pojazd potrąciła pieszego, który przechodził przez jezdnię w wyznaczonym miejscu. Informację o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Świdniku przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Ofiara wypadku miała 83 lata

83-latek trafił nieprzytomny najpierw do szpitala MSWiA w Lublinie. Następnie ratownicy przewieźli go do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, gdzie zmarł kolejnego dnia. Jak podali śledczy, przyczyną zgonu była rozległość ciężkich obrażeń, jakich doznał podczas wypadku.

Sędzia nie była pod wpływem alkoholu

Kierującą pojazdem okazała się sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. W czynnościach na miejscu zdarzenia brał udział prokurator, który nadzorował badanie stanu trzeźwości kierującej - przeprowadzone testy nie wykazały obecności alkoholu w organizmie - poinformował rzecznik prokuratury.

Trwa śledztwo ws. wypadku

Śledczy obejrzeli miejsce wypadku z udziałem biegłego specjalizującego się w rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Sekcja zwłok zmarłego mężczyzny odbędzie się w piątek. Jak podali śledczy, badanie pośmiertne ma dokładnie określić przyczynę śmierci mężczyzny. Prokuratura na razie nikomu nie postawiła zarzutów w tej sprawie. Ponieważ uczestniczką zdarzenia była sędzia świdnickiego sądu, dalsze postępowanie przejmie inna jednostka prokuratury.