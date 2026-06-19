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Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:20
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policja
policja/Shutterstock
Trwa prokuratorskie postępowanie sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego w Świdniku na Lubelszczyźnie. Za kierownicą samochodu, który uderzył w mężczyznę na oznakowanym przejściu, siedziała sędzia jednego z lokalnych sądów

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 9.10 przy ul. Niepodległości w Świdniku. Według wstępnych ustaleń śledczych 49-letnia kobieta prowadząca pojazd potrąciła pieszego, który przechodził przez jezdnię w wyznaczonym miejscu. Informację o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Świdniku przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Ofiara wypadku miała 83 lata

83-latek trafił nieprzytomny najpierw do szpitala MSWiA w Lublinie. Następnie ratownicy przewieźli go do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, gdzie zmarł kolejnego dnia. Jak podali śledczy, przyczyną zgonu była rozległość ciężkich obrażeń, jakich doznał podczas wypadku.

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Sędzia nie była pod wpływem alkoholu

Kierującą pojazdem okazała się sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. W czynnościach na miejscu zdarzenia brał udział prokurator, który nadzorował badanie stanu trzeźwości kierującej - przeprowadzone testy nie wykazały obecności alkoholu w organizmie - poinformował rzecznik prokuratury.

Trwa śledztwo ws. wypadku

Śledczy obejrzeli miejsce wypadku z udziałem biegłego specjalizującego się w rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Sekcja zwłok zmarłego mężczyzny odbędzie się w piątek. Jak podali śledczy, badanie pośmiertne ma dokładnie określić przyczynę śmierci mężczyzny. Prokuratura na razie nikomu nie postawiła zarzutów w tej sprawie. Ponieważ uczestniczką zdarzenia była sędzia świdnickiego sądu, dalsze postępowanie przejmie inna jednostka prokuratury.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sędziapolicjawypadek
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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