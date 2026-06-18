Niekontrolowany wystrzał z broni służbowej w komendzie w Działdowie

Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek rano w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie (województwo warmińsko-mazurskie). Podczas rutynowej czynności pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek nastąpił niekontrolowany wystrzał.

Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, podkomisarz Tomasz Markowski w Polsat News: Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie okoliczności, w jakich doszło do incydentu.

Wszczęto czynności wyjaśniające

W sprawie podjęto już odpowiednie kroki proceduralne. Podkomisarz Markowski przekazał, że o zajściu powiadomiono prokuraturę. Na miejscu trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Równolegle Komendant Powiatowy Policji w Działdowie wszczął wewnętrzne czynności wyjaśniające.