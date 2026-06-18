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Groźny incydent w Działdowie. Policjantka przypadkowo oddała strzał w komendzie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 18:26
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policja
Incydent w komendzie w Działdowie. Padł strzał z broni służbowej/Shutterstock
Do groźnej sytuacji doszło w czwartkowy poranek w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie. Podczas wydawania broni służbowej jedna z policjantek oddała niekontrolowany strzał w kierunku podłogi. W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał; obecnie okoliczności zdarzenia badają prokuratura oraz wewnętrzne służby kontrolne.

Niekontrolowany wystrzał z broni służbowej w komendzie w Działdowie

Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek rano w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie (województwo warmińsko-mazurskie). Podczas rutynowej czynności pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek nastąpił niekontrolowany wystrzał.

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Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, podkomisarz Tomasz Markowski w Polsat News: Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie okoliczności, w jakich doszło do incydentu.

Wszczęto czynności wyjaśniające

W sprawie podjęto już odpowiednie kroki proceduralne. Podkomisarz Markowski przekazał, że o zajściu powiadomiono prokuraturę. Na miejscu trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Równolegle Komendant Powiatowy Policji w Działdowie wszczął wewnętrzne czynności wyjaśniające.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: incydentKomendastrzał
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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