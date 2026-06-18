Niekontrolowany wystrzał z broni służbowej w komendzie w Działdowie
Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek rano w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie (województwo warmińsko-mazurskie). Podczas rutynowej czynności pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek nastąpił niekontrolowany wystrzał.
Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, podkomisarz Tomasz Markowski w Polsat News: Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi.
Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie okoliczności, w jakich doszło do incydentu.
Wszczęto czynności wyjaśniające
W sprawie podjęto już odpowiednie kroki proceduralne. Podkomisarz Markowski przekazał, że o zajściu powiadomiono prokuraturę. Na miejscu trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Równolegle Komendant Powiatowy Policji w Działdowie wszczął wewnętrzne czynności wyjaśniające.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.