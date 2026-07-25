Rewolucja w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia szykuje limity płac, kontrolę czasu pracy i bat na "samozatrudnienie"

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza konkretne ograniczenia finansowe dla personelu medycznego. Nowe przepisy zakładają zakaz ustalania pensji jako procentu od realizowanej procedury medycznej oraz wprowadzają dwa kluczowe limity:

Maksymalna stawka godzinowa: Wyniesie 240 zł brutto (wyliczana jako 1/20 minimalnego wynagrodzenia). Stawka ta będzie mogła wzrosnąć tylko wtedy, gdy medyk wykonuje zadania inne niż bezpośrednie udzielanie świadczeń (np. pełni funkcję ordynatora).

Wyniesie brutto (wyliczana jako 1/20 minimalnego wynagrodzenia). Stawka ta będzie mogła wzrosnąć tylko wtedy, gdy medyk wykonuje zadania inne niż bezpośrednie udzielanie świadczeń (np. pełni funkcję ordynatora). Maksymalne wynagrodzenie miesięczne: Nie przekroczy 16-krotności minimalnego wynagrodzenia, co daje kwotę do 76 800 zł brutto (dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i kontraktów).

Zgodnie z założeniami resortu, mechanizm ten nie zmniejszy publicznych wydatków na zdrowie, ale pomoże szpitalom opanować koszty, poprawić płynność finansową i skuteczniej walczyć z zadłużeniem. Dyrektorzy placówek, którzy zignorują nowe przepisy, muszą liczyć się z karami finansowymi.

Koniec z pracą "na sto etatów" i ukrócenie fikcyjnych kontraktów

Rząd chce ukrócić sytuacje, w których lekarze pracują bez opamiętania w kilkunastu miejscach naraz. Nowe przepisy nakładają na pracownika medycznego obowiązek podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej głównej placówce mającej kontrakt z NFZ. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody głównego pracodawcy, a łączny wymiar czasu pracy nie będzie mógł przekraczać dwukrotności pełnego etatu.

Rewolucja czeka również lekarzy na kontraktach. Projekt wprowadza sztywne ramy dla tzw. umów o podwykonawstwo. Podwykonawcą będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna (np. lekarz prowadzący jednoosobową praktykę), a nie fikcyjne podmioty lecznicze tworzone celowo po to, by omijać przepisy o czasie pracy. Umowy te będą musiały precyzyjnie określać miejsce, dni, godziny i stawki.

Większa władza kontrolna NFZ i walka z nierównościami

Projekt poszerza uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia, który zyska narzędzia do dokładniejszego monitorowania rynku. Fundusz będzie mógł m.in. pozyskiwać dowody i informacje od podmiotów prywatnych, aby weryfikować rzeczywistą dostępność lekarzy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu planuje się zatrudnienie blisko 480 nowych kontrolerów.

Wzmocniona ma zostać także rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która szybciej zweryfikuje zawyżone taryfy. Całość pakietu uzupełnia zapis o prawach pacjenta – w ustawie pojierze się wprost przepis gwarantujący każdemu pacjentowi prawo do niedyskryminującego i równego traktowania.