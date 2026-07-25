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Bałtyk z czerwonymi flagami. Ponad 30 kąpielisk zamkniętych przez niebezpieczne warunki

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:11
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Półwysep helski
Niebezpiecznie nad morzem. Ratownicy wywiesili czerwone flagi na dziesiątkach kąpielisk/Shutterstock
Wakacyjny wypoczynek nad polskim morzem natrafił na poważne przeszkody. W sobotę nad Bałtykiem obowiązywały zakazy kąpieli na ponad 30 plażach. Głównymi winowajcami okazały się porywisty wiatr, wysokie fale oraz groźne prądy wsteczne, które skutecznie uniemożliwiły bezpieczne wejście do wody.

Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w województwie zachodniopomorskim. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że czerwone flagi zawisły na około 30 kąpieliskach nad pełnym morzem. Władze i ratownicy zamknęli m.in. popularne plaże w:

  • Międzywodziu,
  • Trzęsaczu,
  • Pogorzelicy,
  • Dziwnowie,
  • Rewalu,
  • Jarosławcu.

Potężne fale i silny wiatr stwarzają śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się, dlatego ratownicy bezwzględnie egzekwują zakazy wejścia do morza.

Trudne warunki na Półwyspie Helskim

Trudne warunki objęły również województwo pomorskie. Zakazy kąpieli objęły kilka popularnych miejsc na Półwyspie Helskim, w tym Kuźnice, Jastarnię oraz Juratę.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla osób wypoczywających nad Zatoką Gdańską. Służby sanitarne oficjalnie otworzyły wszystkie kąpieliska w Sopocie, w których wcześniej wykryto obecność niebezpiecznych bakterii Escherichia coli (E. coli). Woda nadaje się już tam do bezpiecznej kąpieli.

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Sprawdź sytuację przed wyjściem na plażę

Sytuacja nad morzem zmienia się niezwykle dynamicznie. Zanim spakujesz ręcznik i udasz się nad wodę, pamiętaj o dwóch kluczowych zasadach:

  • Zawsze sprawdzaj flagę na maszcie: Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.
  • Śledź Serwis Kąpieliskowy GIS: Aktualne komunikaty o stanie wody w całym kraju znajdziesz w internetowym serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
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Źródło PAP
Tematy: Bałtykzakazkąpieliskajurata
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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