Bałtyk z czerwonymi flagami. Ponad 30 kąpielisk zamkniętych przez niebezpieczne warunki

Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w województwie zachodniopomorskim. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że czerwone flagi zawisły na około 30 kąpieliskach nad pełnym morzem. Władze i ratownicy zamknęli m.in. popularne plaże w:

Międzywodziu,

Trzęsaczu,

Pogorzelicy,

Dziwnowie,

Rewalu,

Jarosławcu.

Potężne fale i silny wiatr stwarzają śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się, dlatego ratownicy bezwzględnie egzekwują zakazy wejścia do morza.

Trudne warunki na Półwyspie Helskim

Trudne warunki objęły również województwo pomorskie. Zakazy kąpieli objęły kilka popularnych miejsc na Półwyspie Helskim, w tym Kuźnice, Jastarnię oraz Juratę.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla osób wypoczywających nad Zatoką Gdańską. Służby sanitarne oficjalnie otworzyły wszystkie kąpieliska w Sopocie, w których wcześniej wykryto obecność niebezpiecznych bakterii Escherichia coli (E. coli). Woda nadaje się już tam do bezpiecznej kąpieli.

Sprawdź sytuację przed wyjściem na plażę

Sytuacja nad morzem zmienia się niezwykle dynamicznie. Zanim spakujesz ręcznik i udasz się nad wodę, pamiętaj o dwóch kluczowych zasadach: