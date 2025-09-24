Skarga wędkarza

Cała sprawa rozpoczęła się od skargi członka Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarz poskarżył się do RPO, że ratownik wodny uniemożliwił mu wędkowanie na kąpielisku miejskim w Wasilkowie. Jak ustalił RPO, Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę 29 kwietnia 2025 roku, która przyjęła regulamin kąpieliska nad zalewem. Punkt 5 lit. e tego regulaminu zabrania łowienia ryb w wyznaczonym obszarze kąpieliska. Zdaniem RPO, ta uchwała jest sprzeczna z prawem.

Dlaczego gmina przekroczyła swoje uprawnienia? Wyjaśnienia RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich jasno wskazuje, że zasady połowu ryb regulują ustawy, a nie lokalne uchwały. RPO podkreśla, że to przepisy rangi ustawowej normują zasady wykonywania amatorskiego połowu ryb, w tym sytuacje, gdy jest on zabroniony. Artykuł 8 ustawy z 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym ustanawia zamknięty katalog przypadków, w których poławianie ryb jest zabronione.

Jak czytamy u RPO, "Nie jest dopuszczalne regulowanie tej samej materii i w takim samym zakresie w uchwale podjętej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym". Ten przepis upoważnia gminę do stanowienia aktów prawa miejscowego tylko w sprawach, które nie są już objęte regulacjami nadrzędnych ustaw. Akty prawa miejscowego mogą uzupełniać przepisy powszechnie obowiązujące, ale nie mogą ich modyfikować ani powielać w tym samym zakresie.

Interwencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął konkretne działania w tej sprawie. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO zwrócił się do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. RPO prosi o ponowne zbadanie uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w ramach kompetencji nadzorczych urzędu wojewódzkiego.