Niesamowite znalezisko rybaka z Wielkiej Brytanii

35-letni Richard West na co dzień pływa między Plymouth, Brixham i Newlyn, łowiąc morszczuki i sole. We wtorek oprócz ryb w swoich sieciach znalazł figurkę Lego – małą, szarą figurkę rekina.

Skontaktował się z założycielką projektu Lego Lost at Sea (Lego zagubione w morzu) Tracey Williams. Prowadzi ona rejestr kloców, które zaginęły 13 lutego 1997 roku, gdy sztormowa fala zmiotła z pokładu statku towarowego Tokio Express 62 kontenery, zawierające m.in. 5 mln kloców Lego. Do zdarzenia doszło w odległości ok. 32 km od brytyjskiego przylądka Land’s End, na południowo-zachodnim krańcu Kornwalii.

Reklama

Williams potwierdziła, że jest to pierwszy w historii rekin Lego z 51 800 sztuk, które blisko 30 lat wcześniej wypadły za burtę statku. Figurki stanowiły część zestawów pirackich.

-Bardziej cieszę się ze znalezienia tego rekina niż ze wszystkiego, co złowiłem w tym tygodniu (…). To bezcenne, to skarb! - powiedział rybak, cytowany przez BBC.

Rybak z Wielkiej Brytanii. Złowił pierwszego w historii rekina Lego

Reklama

Według oficjalnego spisu w zagubionych kontenerach znajdowało się 22,2 tys. ciemnoszarych i 29,6 tys. jasnoszarych rekinów. Oprócz także inne elementy zestawów Lego, m.in. 352 tys. miniaturowych płetw do nurkowania, 54 tys. sztuk morskiej trawy, 33 941 smoków i 26,6 tys. żółtych kamizelek ratunkowych dla figurek.

Williams zaapelowała do wszystkich, którzy znajdują figurki Lego na plaży lub dryfujące w morzu, skontaktowali się z nią, gdyż prowadzi rejestr kloców w ramach badań naukowych nad odzyskiwaniem zaginionych artefaktów. Do tej pory figurki ze statku Tokio Express były znajdowane nie tylko na plażach Kornwalii, a także na wyspie Man, Wyspach Normandzkich, w Walii i Irlandii.

Projekt Lego Lost at Sea został nagrodzony w jednym z najważniejszych konkursów archeologicznych w Wielkiej Brytanii, Current Archaeology Awards 2023.

Znajdowane klocki Lego budzą również zainteresowanie oceanografów, którzy dzięki nim chcą lepiej zrozumieć występowanie prądów oceanicznych.

Badanie fragmentów klocków przeprowadzone przez Uniwersytet w Plymouth i opublikowane w 2020 roku wykazało, że klocek Lego może przetrwać w oceanie nawet 1300 lat.