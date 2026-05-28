Dziennik Gazeta Prawana logo

Pożar lasu pod Warszawą. Trwa ewakuacja mieszkańców

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
49 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
helikopter
Pożar lasu pod Warszawą. Trwa ewakuacja mieszkańców/PAP
Potężny pożar lasu na terenie powiatu wołomińskiego wybuchł w czwartek, 28 maja. Gasi go ponad 400 strażaków z 75 pojazdami. Sytuacja wymusiła ewakuację mieszkańców wsi Ołdakowizna. W akcji biorą udział samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk.

Płonie las pod Warszawą

Pożar zaczął trawić las, który znajduje się niedaleko Warszawy a dokładnie w powiecie wołomińskim. Trwa akcja gaszenia. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim.

Pożar grobu Łukasza Litewki. Straż wyjaśnia przyczyny tragedii
Pożar grobu Łukasza Litewki. Straż wyjaśnia przyczyny tragedii

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek, pytany w TVP Info o powierzchnię pożaru, wyjaśnił, że od momentu informacji przekazanej straży przed godz. 14.00 o pięciu hektarach, pożar rozprzestrzeniał się i wieczorem w czwartek oceniany jest na kilkanaście do kilkudziesięciu hektarów lasu. Strażacy starają się zlokalizować pożar, żeby nie rozprzestrzeniał się dalej, ale nie sprzyja temu susza, niska wilgotność i duże porywy wiatru – tłumaczył.

Trwa akcja gaśnicza. Mieszkańcy ewakuowani

Podał, że do akcji skierowane zostały już nie tylko jednostki z województwa mazowieckiego, ale również moduły z czterech województw oraz policyjny śmigłowiec i cztery samoloty Dromader. Na miejscu powstaje sztab, jest tam komendant wojewódzki PSP na Mazowszu i dojeżdża zastępca szefa PSP – powiedział Kruczek.

Zaznaczył, że pożar objął lasy prywatne, ale zagrożone są również lasy państwowe i przy wietrze północno-zachodnim zagrożone są dwie małe miejscowości, dlatego ratownicy podjęli działania, by ludzie ewakuowali się w bezpieczne miejsca.

Wskazał, że znajdują się tam obiekty sezonowe, w których jest niewielka liczba osób, i kilkanaście osób udało się już w takie bezpieczne miejsca, a jedna została przetransportowana do szkoły w sąsiedniej miejscowości. Zaznaczył, że sytuacja jest dynamiczna, a straż działa prewencyjnie.

Droga krajowa nr 50 zablokowana

Powiedział, że dzięki temu, iż wieczór przyniesie zmniejszenie siły wiatru, a noc zwiększenie wilgotności, będzie duża szansa, żeby pożar ograniczyć. Podkreślił jednak, że zmienność sytuacji może być ogromna i na piątek przygotowywane są kolejne śmigłowce z policji i Lasów Państwowych, gotowe do ewentualnego dogaszania.

Trzeba będzie znowu metr po metrze cały ten teren pożaru zweryfikować i dogasić wszystkie zarzewia – wyjaśnił. W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów – Łochów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: WarszawapożarlasMazowieckie
Powiązane
pożar
Groźny pożar lasu w powiecie chojnickim. Samoloty i drony walczą z ogniem
Straż pożarna
Duży pożar w Gorzowie Wlkp. Ogromne kłęby dymu nad miastem
pożar fabryki w Gliwicach
Kłęby czarnego dymu nad Gliwicami. Wielki pożar w fabryce
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPożar lasu pod Warszawą. Trwa ewakuacja mieszkańców »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa oburzony zachowaniem Zełenskiego. "Odmawiam mu wsparcia! Ubliżył mi"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj