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Katastrofa w USA. Rozbił się bombowiec B-52

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:12
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Amerykański bombowiec B-52
Amerykański bombowiec B-52/Shutterstock
Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w poniedziałek w bazie Edwards Air Base w Kalifornii tuż po starcie - podało konto bazy na platformie X.

Jak przekazała baza, do wypadku doszło o godz. 11.20 czasu lokalnego (godz. 20.20 w Polsce), tuż po starcie samolotu.

"Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a sytuacja jest w toku. Więcej informacji zostanie podanych, gdy tylko będą dostępne" - napisano na koncie bazy.

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Źródło PAP
Tematy: katastrofaKaliforniaamerykański bombowiec B-52
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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