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Tajemnicza katastrofa w pobliżu Cieśniny Ormuz. "Nie jest jasne, czy Apache został zestrzelony"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:41
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Apache
Apache/East News
Amerykański śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w poniedziałek w pobliżu Cieśniny Ormuz, a jego dwuosobowa załoga została uratowana – ujawnił w poniedziałek czasu miejscowego dziennik "New York Times", powołując się na dobrze poinformowane źródła. Do incydentu doszło w czasie eskalacji napięć w regionie.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Niejasne szczegóły zdarzenia

Jedno z anonimowych źródeł, na które powołuje się dziennik, zaznaczyło, że "nie jest jasne, czy Apache został zestrzelony przez irański ostrzał, uległ awarii mechanicznej czy napotkał inny problem". Zdarzenie jest przedmiotem śledztwa.

Pierwszy taki przypadek od początku wojny

Jak podkreśla "NYT", jest to pierwszy śmigłowiec Apache utracony w trwającej od końca lutego wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi. Dotychczas amerykańskie wojsko straciło ok. 30 bezzałogowców i kilka myśliwców.

Uzbrojone w rakiety Hellfire śmigłowce Apache patrolują strategiczną Cieśninę Ormuz, którą Teheran zablokował w odwecie za naloty USA i Izraela. W odpowiedzi na działania Iranu Stany Zjednoczone w kwietniu nałożyły własną blokadę morską na irańskie porty.

Ataki mimo zawieszenia broni

Formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni. Jednak w weekend ponownie wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie. Najpierw Iran zagroził odwetem, jeśli Izrael będzie kontynuować ataki na południowy Liban.

W niedzielę wieczorem z kolei irańskie wojska ostrzelały cele w Izraelu. Trump zagroził wówczas, że wojska USA są w gotowości po tym ataku. W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki na cele w środkowym i zachodnim Iranie.

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Źródło PAP
Tematy: IranUSAcieśnina Ormuzśmigłowiec
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oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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