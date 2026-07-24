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Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest decyzja prezydenta

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
41 minut temu
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Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję ws. nowelizacji ustawy o zwierzętach/PAP
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Będzie ona obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. Pierwsze przepisy Nawrocki zawetował w 2025 r.wro

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek w filmie opublikowanym na profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X, że podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.

Pierwszą nowelizację Nawrocki zawetował

Przypomniał, że w 2025 r. zawetował pierwszą ustawę łańcuchową, która, jak powiedział, była źle przygotowana, przeregulowana i nakładała na ludzi obowiązki, których wielu nie byłoby w stanie spełnić. "Powiedziałem wówczas jasno. Cel ochrony zwierząt jest słuszny, ale prawo musi być możliwe do wykonania. Państwo nie może troski o dobrostan zwierząt zamieniać w kolejną finansową karę dla obywateli. Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak choćby rolniczy samorząd" - zaznaczył. Zgodnie z ustawą zakazem trzymania na uwięzi, oprócz psów, objęte będą też koty.

O tym mówi ustawa podpisana przez prezydenta

Przepisy przewidują jednak wyjątki od zakazu – na czas m.in. transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas "krótkotrwały", "incydentalny", poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Nowela przyzwala zatem np. na uwiązanie psa przed sklepem. Przepisy dopuszczają utrzymywanie psa w kojcu – w przypadku braku możliwości zapewnienia psu utrzymywanemu poza lokalem mieszkalnym stałego, swobodnego poruszania się po terenie z powodu braku jego ogrodzenia lub stwarzania przez psa niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia.

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Jednak taki kojec będzie musiał mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb, trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki mają mieć prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza. Psu utrzymywanemu w kojcu właściciel musi zapewnić codzienny ruch poza nim - adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

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Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnienia mu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.

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Zgodnie z ustawą warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii minister ma określić „minimalne warunki (...), w szczególności minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewnienia możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia”.

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Jednocześnie podmiot utrzymujący szczenięta do trzeciego miesiąca życia, karmione przez sukę, nie musi zapewniać dla każdego z nich oddzielnej budy, bo przez czas karmienia zostaną one w budzie z matką. Ze stosowania przepisów o kojcach zwolnieni są właściciele psów pasterskich wykorzystywanych w czasie sezonowego wypasu kulturowego. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy.

Karol Nawrocki o nierealnych normach kojców w poprzedniej propozycji ustawy

To drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi. W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która zawierała sztywne regulacje w sprawie powierzchni kojców, w których utrzymywane miały być psy. Swoją decyzję uzasadnił tym, że proponowane w ustawie normy kojców były nierealne. Złożył następnie do Sejmu własny projekt w tej sprawie. Jednocześnie poselską propozycję noweli tej ustawy wniosła grupa posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw Ochrony Zwierząt rozpatrywała więc wspólnie oba projekty. Jako wiodący wybrała poselski.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentustawazwierzęta
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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