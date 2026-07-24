Czarny mężczyzna zastrzelony przez policję. Setki ludzi na ulicach USA

Zastrzelony w środę Corey Ruiz był czarny – podała agencja Reutera, podkreślając, że jego śmierć jest kolejnym przypadkiem nasilającym debatę na temat rasizmu w używaniu siły przez policję w USA.
Policja: Corey Ruiz był uzbrojony w nóż
Policja ogłosiła, że Ruiz był uzbrojony w nóż i ranił co najmniej jednego z czterech funkcjonariuszy, którzy starali się go obezwładnić. Z nagrań wynika, że podczas walki jeden z policjantów wyciągnął pistolet i oddał trzy strzały z bliskiej odległości.
Na miejscu zdarzenia w środę odbyła się demonstracja. Protestujący wrócili tam w czwartek i składali kwiaty na ulicy. Organizatorzy przedstawili uczestnikom krewnych zabitego mężczyzny, w tym jego córkę.
"Skorumpowane gliny zasługują na śmierć"
Wcześniej w czwartek kilku demonstrantów zakłóciło konferencję prasową komendanta policji w Madison Johna Pattersona, domagając się ukarania funkcjonariuszy. "Skorumpowane gliny też zasługują na śmierć" – napisali na transparencie.
Patterson powiedział, że podczas próby zatrzymania Ruiza jeden z policjantów użył paralizatora, ale nie udało się w ten sposób obezwładnić mężczyzny.
Okoliczności zatrzymania Coreya Ruiza
Policja zatrzymała Ruiza w związku z doniesieniami o osobie zaglądającej do zaparkowanych samochodów. W tym samym czasie odebrano również zgłoszenie o bezprawnym wtargnięciu do jednego z domów w okolicy – oświadczył Patterson.
Dodał, że władze prowadzą postępowanie w sprawie zabójstwa, a lokalna policja zaapelowała o "przeprowadzenie dokładnego i niezależnego śledztwa kryminalnego w sprawie wczorajszej strzelaniny" – podała stacja CNN.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.