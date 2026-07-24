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Czarny mężczyzna zastrzelony przez policję. Setki ludzi na ulicach USA

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:56
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Demonstracja w USA po zastrzeleniu Coreya Ruiza
Demonstracja w USA po zastrzeleniu Coreya Ruiza/East News
Kolejny czarny mężczyzna zastrzelony przez amerykańską policję. Setki demonstrantów wyszły w czwartek na ulice Madison w amerykańskim stanie Wisconsin, domagając się sprawiedliwości po śmierci Coreya Ruiza z rąk policjanta podczas interwencji. Nagrania z tego zdarzenia trafiły do sieci społecznościowych.

Zastrzelony w środę Corey Ruiz był czarny – podała agencja Reutera, podkreślając, że jego śmierć jest kolejnym przypadkiem nasilającym debatę na temat rasizmu w używaniu siły przez policję w USA.

Policja: Corey Ruiz był uzbrojony w nóż

Policja ogłosiła, że Ruiz był uzbrojony w nóż i ranił co najmniej jednego z czterech funkcjonariuszy, którzy starali się go obezwładnić. Z nagrań wynika, że podczas walki jeden z policjantów wyciągnął pistolet i oddał trzy strzały z bliskiej odległości.

Na miejscu zdarzenia w środę odbyła się demonstracja. Protestujący wrócili tam w czwartek i składali kwiaty na ulicy. Organizatorzy przedstawili uczestnikom krewnych zabitego mężczyzny, w tym jego córkę.

"Skorumpowane gliny zasługują na śmierć"

Wcześniej w czwartek kilku demonstrantów zakłóciło konferencję prasową komendanta policji w Madison Johna Pattersona, domagając się ukarania funkcjonariuszy. "Skorumpowane gliny też zasługują na śmierć" – napisali na transparencie.

Patterson powiedział, że podczas próby zatrzymania Ruiza jeden z policjantów użył paralizatora, ale nie udało się w ten sposób obezwładnić mężczyzny.

Okoliczności zatrzymania Coreya Ruiza

Policja zatrzymała Ruiza w związku z doniesieniami o osobie zaglądającej do zaparkowanych samochodów. W tym samym czasie odebrano również zgłoszenie o bezprawnym wtargnięciu do jednego z domów w okolicy – oświadczył Patterson.

Dodał, że władze prowadzą postępowanie w sprawie zabójstwa, a lokalna policja zaapelowała o "przeprowadzenie dokładnego i niezależnego śledztwa kryminalnego w sprawie wczorajszej strzelaniny" – podała stacja CNN.

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Źródło PAP
Tematy: USAafroamerykaniepolicjarasizm
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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