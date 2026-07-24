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Czarnek ocenia Morawieckiego i jego ambicje. "Przekonywał, że musi stworzyć nową partię"

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
30 minut temu
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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek komentuje rozłam w PiS/PAP
Rozłam w PiS stał się faktem, z partii odeszła grupa polityków. Przemysław Czarnek uważa, że b. premier Mateusz Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej. "Jego ambicje personalne na przyszłość nie mieściły się w PiS-ie, przekonał do swojego projektu trzydziestu kilku posłów, szkoda" - dodał.

Prezes partii Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że "trzydziestu kilku (…) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości".

Szef PiS zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W praktyce chodziło o kwestię członkostwa w założonym przez b. premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszeniu "Rozwój Plus".

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Czarnek: tłumaczyłem Morawieckiemu

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Świnoujściu Czarnek powiedział, że pod koniec kwietnia uczestniczył w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckimi były premier "przez ponad dwie godziny przekonywał, że musi stworzyć nową partię polityczną". "Tłumaczyłem wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że to jest bez sensu, że łowić elektorat po lewej stronie sceny politycznej można, ale ze wspólnej łodzi PiS, że będzie to zdecydowanie bardziej efektywne i da możliwość zwycięstwa nad (Donaldem) Tuskiem. Mateusz Morawiecki przez jakiś czas przyjął tę argumentację" - mówił Czarnek.

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Czarnek o ambicjach politycznych Morawieckiego

Dodał, że przez tygodniem Prezydium Komitetu Politycznego PiS powiedziało "sprawdzam" i pokazało to "prawdziwe oblicze tego projektu, który nazywa się stowarzyszenie Rozwój Plus", jakim jest tworzenie nowej partii politycznej. "W związku z tym wydaje się, że sprawa jest już przesądzona (...). Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami, trzeba sprawę nazywać po imieniu. Rozłamowcy to są moi koledzy, z którymi naprawdę świetnie mi się współpracowało w wielu przypadkach i chciałbym w przyszłości z nimi współpracować" - powiedział Czarnek. Stwierdził, że Morawiecki "miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej". "Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu trzydziestu kilku posłów, szkoda" - dodał Czarnek. Stwierdził, że PiS „robi swoje, idzie do przodu i realizuje swoje zamierzenia”.

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Źródło PAP
Tematy: PiSpartiapiotr muller
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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