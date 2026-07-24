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Nowa partia i wielki powrót? Mastalerek: Morawiecki zastąpi PiS

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:09
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Marcin Mastalerek
Marcin Mastalerek/PAP Archiwalny
Na prawicy wrze, a zbliżające się decyzje mogą na zawsze zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej. Marcin Mastalerek w Radiu ZET skomentował napięcia wokół Mateusza Morawieckiego i otwarcie stwierdził, że ewentualne usunięcie byłego premiera z Prawa i Sprawiedliwości wcale nie zakończy jego kariery. Wręcz przeciwnie – zdaniem polityka nowa formacja Morawieckiego nie tylko wejdzie do Sejmu, ale w perspektywie kilku lat całkowicie zastąpi dotychczasowe ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Decydujący moment dla prawicy. Czy PiS zmienia się w Konfederację?

W radiowym wywiadzie Marcin Mastalerek, były szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy, odniósł się do trwającego w obozie Zjednoczonej Prawice kryzysu i ultimatum postawionego politykom. Wskazał, że ugrupowanie stoi przed historycznym i niezwykle ryzykownym zakrętem: Przede wszystkim mówię jako człowiek, który ma serce po prawej i dobrze życzy prawicy jaką była właśnie Zjednoczona Prawica. Dziś o 12:00 pewnie zdecyduje się to, czy PiS będzie przekształcane w trzecią Konfederację.

Zdaniem Mastalerka prezes Jarosława Kaczyński ma dziś poważne powody do zmartwień, ponieważ na szali leży polityczne dziedzictwo tworzone przez lata. Partia o charakterze centroprawicowym może w jego opinii stać się swoim własnym zaprzeczeniem.

Kto chce wypchnąć Morawieckiego z PiS?

Konflikt wokół Mateusza Morawieckiego wewnątrz ugrupowania nie jest tajemnicą. Mastalerek bez ogródek wskazał źródła tego problemu i wyjaśnił, dlaczego większość partyjnych kolegów chce pozbyć się byłego szefa rządu: Mam nadzieję, że prezes Kaczyński się zreflektuje, nie będzie słuchał tych, co chcą wypchnąć Morawieckiego. A kto chce? Nie Morawiecki, bo jest najsprawniejszy w PiS, a skoro to tak, to zostałby następcą Kaczyńskiego. Wypchać z PiS go chcą prawie wszyscy.

Ostra awantura w PiS. Matecki uderza w Pawłowską, a ona odpowiada bez ogródek: Idź się napić i zwiedzać dachy
Ostra awantura w PiS. Matecki uderza w Pawłowską, a ona odpowiada bez ogródek: Idź się napić i zwiedzać dachy

Mastalerek przypomniał również, że ambicje Morawieckiego polegające na staniu się naturalnym następcą prezesa były jasne od dawna, co wywołało ogromną niechęć wewnątrz struktur partii.

Nowa partia i wielki powrót. "Morawiecki zastąpi PiS"

Mimo silnej presji ze strony partyjnych rywali, były współpracownik prezydenta nie ma wątpliwości co do politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego. Podkreślił, że były premier przeszedł dużą ewolucję – z dawnego, chłodnego technokraty zmienił się w sprawnego polityka wiecowego, który świetnie odnajduje się w nowoczesnych mediach społecznościowych. Jestem przekonany, że tak, że Mateusz Morawiecki, jeśli zostanie wykluczony z PiS i jego ewentualna partia przekroczą próg wyborczy - powiedział w Radiu ZET.

Mastalerek poszedł jednak o krok dalej w swoich przewidywaniach, stawiając bardzo mocną tezę na temat przyszłości polskiej sceny politycznej: Powiem więcej, tak Morawiecki ze swoją partią przekroczy próg wyborczy i w ciągu 4 do 6 lat zastąpi PiS.

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Źródło Radio ZET
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiSMarcin Mastalerek
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Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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