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Czarzasty przyznaje: Ten rząd dostał żółtą kartkę. Ale nie chcę tu Węgier Orbana

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:04
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Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty/PAP Archiwalny
Jeśli problemy związane z ochroną zdrowia nie zostaną rozwiązane przez półtora roku, to będzie to spory przyczynek do przegranej w wyborach" – stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przyznał, że rząd dostał "żółtą kartkę" od obywateli, ale zaznaczył także, że zmiany są wprowadzane powoli m.in. dlatego, żeby Polska nie skończyła jak Węgry Viktora Orbana.

Lider Nowej Lewicy został zapytany o to, na czym opiera swój optymizm związany z tym, że Koalicja 15 października może rządzić także po wyborach w 2027 r., skoro z badań CBOS wynika, że kolejny miesiąc z rzędu poparcie dla rządu spada i wynosi teraz 29 proc.

Czarzasty: Polityka mieszkaniowa sukcesem

Po pierwsze, badania są różne. Po drugie, mamy do wyborów jeszcze półtora roku, a polityka jest bardzo zmienna. Po trzecie, patrzę optymistycznie, bo powinniśmy wystrzegać się liderów, którzy nie wierzą w zwycięstwo i w przyszłość. Wiele rzeczy zapisanych teraz w formie ustaw zacznie realnie działać i sądzę, że ludzie to odczują – odpowiedział.

Poproszony o podanie przykładów, wymienił politykę mieszkaniową. W tej chwili jest zakontraktowanych ponad 30 tys. mieszkań, ludzie widzą, że to jest realizowane. Wprowadzamy duże programy, jak renta wdowia, która zresztą będzie podlegać ewaluacji w przyszłym roku. Obejmuje w tej chwili 1,2 mln osób i ta grupa się zwiększa. Średnia wypłata to poziom 373 zł, w przyszłym roku będzie to około 600 zł. Ludzie to odczują. Bardzo duże pieniądze idą w tej chwili w inwestycje, sam program SAFE to jest 180 mld zł, a w ciągu trzech lat planujemy zwiększenie liczby miejsc pracy o 250 tys. – podkreślił.

Czarzasty: Oczywiście, że to jest żółta kartka dla rządu

Odnosząc się do pytania, że "te 29 proc. poparcia to może nie jest czerwona, ale jednak żółta kartka dla rządu?", odparł, że "ależ oczywiście, że jest żółta kartka i tylko nieracjonalny człowiek by tego nie widział".

Mamy sytuację związaną z ochroną zdrowia i uważam, że jeśli jej problemy nie zostaną rozwiązane przez półtora roku, to będzie to spory przyczynek do przegranej w wyborach. Kilka spraw musimy jeszcze poprawić. Ja właściwie w tej chwili nie wychodzę z samochodu, jeżdżąc po kraju, spotykam się z ludźmi i bardzo wielu z nich ma pretensje do koalicji o brak realnych rozliczeń. Uważają, i mają rację, że wszyscy ci, którzy mają postawione zarzuty, bo np. kradli, powinni już siedzieć w więzieniach – powiedział Czarzasty.

Czarzasty: Nie chcę Polski jak Węgry Orbana

Jeśli łamalibyśmy prawo po to, żeby je naprawić, to ta zasada weszłaby na stałe do polskiej polityki. Była już stosowana przez kilka lat i ja nie chcę pełnić funkcji marszałka w kraju, w którym się łamie prawo, bo to się skończy Węgrami Orbana. A ja jestem za demokratyczną Polską w Unii Europejskiej. Są ograniczenia, ale ludzie mają prawo mówić, że nie zrealizowaliśmy wszystkiego co obiecaliśmy. Mają rację. Zachowując się z pokorą przepraszam za wszystkie rzeczy, które nie zostały "dowiezione". Uważam jednak, że sporo nadrobimy przez te półtora roku. Wierzę w zwycięstwo, my te wybory wygramy – powiedział.

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Źródło PAP
Tematy: Włodzimierz Czarzastyochrona zdrowiarządmarszałek sejmu
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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