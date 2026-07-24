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Iran grozi USA. "Precedens o charakterze zapalnym"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
38 minut temu
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Abbas Aragczi
Abbas Aragczi/PAP Archiwalny
Iran grozi USA. Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi oświadczył w piątek, że ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa zamiar, by wykorzystać zamrożone irańskie aktywa do pokrycia szkód wyrządzonych przez Teheran statkom i ładunkom w Zatoce Perskiej, stanowi precedens o charakterze zapalnym – przekazała agencja AFP.

"Zajęcie aktywów innego państwa w celu uregulowania przyszłych długów (...) stanowi precedens o charakterze zapalnym" – napisał Aragczi na platformie X.

Ponad 100 mld dolarów zamrożonych środków Iranu

W czwartek Trump zapowiedział, że wszelkie szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z zamrożonych irańskich środków pozostających pod kontrolą USA. Ich wysokość szacowana jest na ponad 100 mld dolarów.

"Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania: od tej chwili wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych" – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Ataki USA w Iranie mimo zawartego porozumienia

USA i Iran zawarły w czerwcu wstępne porozumienie, które miało zakończyć rozpoczętą pod koniec lutego wojnę amerykańsko-izraelską przeciw Teheranowi. Elementem umowy, który nie został bliżej sprecyzowany, jest uwolnienie irańskich środków, zamrożonych głównie z powodu amerykańskich sankcji.

Mimo zawartego porozumienia od kilkunastu dni siły amerykańskie prowadzą uderzenia na obiekty w Iranie. USA podkreślają, że celem jest osłabienie zdolności Iranu do zagrażania marynarzom i statkom handlowym w Cieśninie Ormuz, która stanowi kluczową trasę dla światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Teheran odpowiada uderzeniami na cele w krajach regionu.

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Źródło PAP
Tematy: IranUSAcieśnina Ormuzwojna na Bliskim Wschodzie
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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