Kaja Kallas żąda pilnych wyjaśnień od USA. "Zarzuty wobec UE są bezpodstawne"

Nie można tego powiedzieć o UE. Jeśli porównać nasze prawo pracy z amerykańskim, mamy płatne urlopy i bardzo dobre warunki dla pracowników, więc (te zarzuty) nie są niczym poparte – oceniła Kaja Kallas w wypowiedzi dla agencji Reutera.

Kaja Kallas: UE zażąda od USA pilnych wyjaśnień

Szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała, że Wspólnota zażąda od USA pilnych wyjaśnień.

To nie tylko naruszenie naszych dwustronnych ustaleń, ale również podważenie zasad wielostronnego systemu handlowego. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ UE nie może zaakceptować ceł narzucanych pod bezpodstawnymi pretekstami – dodała.

Kaja Kallas: Decyzja Amerykanów jest dla nas szokiem

Kallas podkreśliła, że nowe taryfy są szokiem, ponieważ blok wywiązał się ze zobowiązań z zeszłorocznego porozumienia handlowego. Uzgodniliśmy z Amerykanami porozumienie i dotrzymaliśmy swoich zobowiązań. Dlatego ta decyzja jest dla nas negatywnym zaskoczeniem – dodała.

Nowe cła USA na import od 60 partnerów handlowych

Władze USA ogłosiły w czwartek nowe cła w wysokości 10 lub 12,5 proc. na import od 60 partnerów handlowych, w tym UE. Nowe taryfy o godz. 6 w piątek czasu polskiego zastąpiły tymczasową stawkę globalną w wysokości 10 proc. Unię Europejską objęto taryfą 10-procentową, wymierzoną w państwa, które zdaniem Waszyngtonu nieskutecznie egzekwują zakaz pracy przymusowej. Towary z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5 proc. Decyzję podjęto na podstawie ustawy o handlu z 1974 roku.

Administracja USA prowadzi też kolejne dochodzenia w sprawach związanych z handlem międzynarodowym, które mogłyby dać jej podstawę prawną do zaproponowania wyższych ceł.

Kallas przebywa z wizytą na Filipinach, gdzie reprezentowała UE na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).