Dziennik Gazeta Prawana logo

Sikorski o rozłamie w PiS: ciężko na to pracowali

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Radosław Sikorski
Radosław Sikorski o sytuacji w PiS/PAP
Kilkudziesięciu polityków opuściło PiS. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że politycy tej partii "wyciągną wnioski z tego, że rywalizowanie na antyeuropejskość i nacjonalizm z Konfederacją zwiodło ich na manowce" .

Sikorski był pytany przez dziennikarzy - jeszcze przed oświadczeniem prezesa PiS - czy rozłam, to będzie "gwóźdź do trumny" partii Jarosława Kaczyńskiego.

Sikorski: PiS jest partią antyzachodnią

"Ciężko na to pracował okłamywaniem narodu w sprawie Smoleńska i przesuwaniem tej partii tak bardzo na prawo, że dzisiaj jest partią antyzachodnią" - odpowiedział szef MSZ. Dopytywany o efekt rozpadu PiS dla polskiej sceny politycznej, Sikorski odpowiedział, że ma nadzieję, iż "koledzy z PiS wyciągną wnioski z tego, że rywalizowanie na antyueuropejskość i nacjonalizm z Konfederacją zwiodło ich na manowce".

Politycy odchodzą z PiS, wojna w partii narasta. Kaczyński: wiedzieli, czym to grozi
Politycy odchodzą z PiS, wojna w partii narasta. Kaczyński: wiedzieli, czym to grozi

Politycy odchodzą z PiS

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył b. premier Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że "trzydziestu kilku (…) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości". Szef PiS zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia.

wni/ mok/

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PiSRadosław Sikorskikonfederacja
Powiązane
Alaksandr Łukaszenka
Białoruś ostrzegła Polskę przed zamachem. Jest reakcja służb specjalnych
Mateusz Morawiecki
Morawiecki ujawnia: Byłem umówiony z Kaczyńskim "w cztery oczy", Sasin mnie zaskoczył
Milicja Obywatelska
Fascynujące wspomnienia milicjanta w PRL. "Francuzi uczyli się od ZOMO"
Hermann Göring
Tajemnica domu Göringa w Wilczym Szańcu. Historyczna zagadka wreszcie wyjaśniona
Demonstracja w USA po zastrzeleniu Coreya Ruiza
Czarny mężczyzna zastrzelony przez policję. Setki ludzi na ulicach USA
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMorawiecki o sytuacji w PiS i odejściu z partii: drodzy koledzy intryganci. To mówi o nowym ugrupowaniu »
Zobacz
|
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Maja Ostaszewska w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Przedostatni odcinek hitu
seniorzy, smartfon, emerytura
800 zł dla emerytów za wychowanie dzieci. Czy seniorzy dostaną nowy dodatek?
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Syros, Grecja
Kryzys w Grecji. Siedem wysp ogłasza stan wyjątkowy, władze apelują do turystów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj