Donald Tusk o rozłamie w PiS. "Kamień na kamieniu nie zostanie"

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Mateusz Morawiecki. Morawiecki po raz kolejny rozmawiał w czwartek z prezesem PiS, spotkanie nie przyniosło jednak rozstrzygnięcia.

Jarosław Kaczyński o odejściu polityków z PiS

O godz. 12.00 w piątek w wygłoszonym oświadczeniu Jarosław Kaczyński powiedział, że "trzydziestu kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji". Dodał, że "we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości". Do narastającego konfliktu w PiS odniósł się premier Donald Tusk. "Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie" - napisał w serwisie X.

Kto powinien się cieszyć z sytuacji w PiS?

"Z tego, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości może się cieszyć obóz rządzący i Konfederacja, która może być w pierwszej kolejności tą, która będzie zyskiwać wyborców. Przynajmniej tych, którzy stwierdzą, że Kaczyński i Morawiecki poszli za daleko i trzeba szukać innej politycznej platformy" - powiedział w rozmowie z PAP dr Maciej Onasz. Ocenił wprost, że "na politycznej mapie widać, że im bardziej oba PiSy zajmować teraz sobą nawzajem i ze sobą walczyć, tym gorzej dla obu".