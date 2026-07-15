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Morawiecki: Mówienie językiem Konfederacji bardzo mnie martwi

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 08:56
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Mateusz Morawiecki
Gorzkie słowa Morawieckiego o kolegach z partii. Chcą "obejść Brauna z prawej strony"/PAP
Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News ostrzegł przed naśladowaniem retoryki Konfederacji przez Prawo i Sprawiedliwość. Były premier podkreślił, że taka strategia zniechęca wyborców partii. "To mnie bardzo martwi" - stwierdził.

Jeżeli mówimy językiem Konfederacji, to otwieramy bramy dla naszych wyborców, żeby zrezygnowali z poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To mnie bardzo martwi - mówił w Polsat News Mateusz Morawiecki. Były premier dodał, że PiS powinno pokazywać "nowoczesną, dynamiczną twarz", a nie skupiać się wyłącznie na tematach, które dominują w przekazie Konfederacji.

Mateusz Morawiecki o PiS i Konfederacji

W rozmowie przypomniano byłemu premierowi jego deklarację, wedle której przejęcie retoryki Konfederacji przez Prawo i Sprawiedliwość skutkowałoby marginalizacją poparcia dla partii. Mateusz Morawiecki odciął się od takiej strategii, podkreślając, że jego działania mają na celu zapobieżenie takiemu obrotowi spraw.

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Robię wszystko z mojej strony, żeby nie tylko tego uniknąć, ale żeby pokazać taki nowoczesny konserwatyzm, nowoczesną, dynamiczną twarz Prawa i Sprawiedliwości. Pokazywać, czym jest dbałość o polski budżet, o nowoczesne sektory polskiej gospodarki, o nowe miejsca pracy - skomentował.

"To mnie bardzo martwi "

Jednocześnie zauważył, że wewnątrz partii obecne są tendencje do ścigania się z Konfederacją. Niektórzy nasi koledzy rzeczywiście próbują zajść Grzegorza Brauna od prawej strony. Jeżeli mówimy językiem Konfederacji, to jednocześnie otwieramy bramy dla naszych wyborców, żeby zrezygnowali z poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To mnie bardzo martwi - stwierdził.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSkonfederacja
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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