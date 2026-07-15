Jeżeli mówimy językiem Konfederacji, to otwieramy bramy dla naszych wyborców, żeby zrezygnowali z poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To mnie bardzo martwi - mówił w Polsat News Mateusz Morawiecki. Były premier dodał, że PiS powinno pokazywać "nowoczesną, dynamiczną twarz", a nie skupiać się wyłącznie na tematach, które dominują w przekazie Konfederacji.

Mateusz Morawiecki o PiS i Konfederacji

W rozmowie przypomniano byłemu premierowi jego deklarację, wedle której przejęcie retoryki Konfederacji przez Prawo i Sprawiedliwość skutkowałoby marginalizacją poparcia dla partii. Mateusz Morawiecki odciął się od takiej strategii, podkreślając, że jego działania mają na celu zapobieżenie takiemu obrotowi spraw.

Robię wszystko z mojej strony, żeby nie tylko tego uniknąć, ale żeby pokazać taki nowoczesny konserwatyzm, nowoczesną, dynamiczną twarz Prawa i Sprawiedliwości. Pokazywać, czym jest dbałość o polski budżet, o nowoczesne sektory polskiej gospodarki, o nowe miejsca pracy - skomentował.

"To mnie bardzo martwi "

Jednocześnie zauważył, że wewnątrz partii obecne są tendencje do ścigania się z Konfederacją. Niektórzy nasi koledzy rzeczywiście próbują zajść Grzegorza Brauna od prawej strony. Jeżeli mówimy językiem Konfederacji, to jednocześnie otwieramy bramy dla naszych wyborców, żeby zrezygnowali z poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To mnie bardzo martwi - stwierdził.