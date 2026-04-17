TV Republika tonie, inne firmy Sakiewicza przynoszą dochody. Takie ma biznesy szef telewizji

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:34
Tomasz Sakiewicz działa biznesowo na kilku polach/East News
Pasmo sukces Telewizji Republika należy do przeszłości. Stacja apeluje o pomoc finansową i prosi widzów o wsparcie, bo grozi jej zapaść. Tymczasem jak się okazuje znacznie lepiej radziły sobie inne podmioty związane z prezesem TV Republika i jej redaktorem naczelnym Tomaszem Sakiewiczem.

We wtorek Miłosz Kłeczek na antenie TV Republika ogłosił, że stacja jest w tragicznej sytuacji finansowej. Nie dociągniemy do końca miesiąca - powiedział na antenie. Podkreślił, że oglądalność "idzie w górę", niestety nie idą za tym przelewy na konto telewizji. To już kolejny apel w ostatnim czasie o wsparcie prawicowej stacji.

"Choć 10 zł na TV Republika"

W połowie marca prezes Tomasz Sakiewicz wystosował emocjonalny apel o wsparcie TV Republika. Oprócz tego, że potrzebujemy pieniędzy, a naprawdę ich w tej chwili potrzebujemy, to jeszcze dostaję sygnał, że to, co do państwa mówię, dociera, państwo to popierają. Wystarczy najechać na QR kod i wpłacić nawet 10 zł - mówił Sakiewicz.

Anna Popek odchodzi z TV Republika. "Dziękuję widzom"
Długi TV Republika

Sytuacja finansowa TV Republika budzi kontrowersje. Stacja, której prezesem jest Tomasz Sakiewicz, miała do 1 września 2025 r. wpłacić 1,79 mln zł tytułem drugiej raty koncesji. Jednak nadal zalega z niemal milionem złotych i wnioskuje o rozłożenie tej kwoty na raty miesięczne. Przedstawiciele telewizji tłumaczą, że obecna sytuacja finansowa spółki jest "niepewna", co utrudnia jednorazową spłatę całej sumy. Warto jednak przypomnieć, że jednym z ustawowych warunków uzyskania koncesji jest posiadanie stabilnych finansów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wnioske Republiki o rozłożenie rocznej raty za koncesję na miesięczne raty odrzuciła. Jak informował Sakiewicz, na razie opłacono koncesję do końca kwietnia. - To nie jest normalna sytuacja. Nigdy tak nie apelowaliśmy - mówił Sakiewicz.

Sytuacja finansowa innych firm Tomasza Sakiewicza

Znacznie lepiej radziły sobie w ostatnim czasie fundacje i biznesy związane z prezesem TV Republika, Tomaszem Sakiewiczem. Jak wynika z opublikowanego na początku tego roku sprawozdania finansowego Fundacji Republika, miała ona 1,2 mln zł zysku. Fundację powołano w czerwcu 2024 r., a okres rozliczeniowy dotyczy okresu czerwiec - grudzień 2024. Sakiewicz jest beneficjentem podmiotu i zasiada w jej Radzie. Przychody fundacji wyniosły 5,2 mln zł. Fundacja Niezależne Media, wspierająca media zarządzane przez Tomasza Sakiewicza, który jest jej beneficjentem, w ostatnim, dostępnym sprawozdaniu finansowym wykazała zysk 1,5 mln zł. Miała również spore przychody w wysokości 50 mln zł. "Z tej kwoty przychody z działalności statutowej w 2024 r. wyniosły 46,7 mln zł, z czego całość pochodziła z darowizn pieniężnych" – czytamy w sprawozdaniu finansowym Fundacji.

Kłopoty finansowe TV Republika. "Do końca miesiąca nie dociągniemy"
PiS dał firmom Sakiewicza potężny zastrzyk finansowy

Jak ujawniła Wirtualna Polska, to właśnie ta Fundacja oraz spółki powiązane z Tomaszem Sakiewiczem za rządów PiS dostały co najmniej 10,1 mln zł od państwowych spółek w formie darowizn czy sponsoringów. "Tylko w latach 2022-2023 państwowe spółki na 'zakup mediów', a więc m.in. na usługi reklamowe, dodatkowo wydały co najmniej 15 104 551,26 zł - przede wszystkim w mediach związanych z Sakiewiczem. Na liście są: Niezależne Wydawnictwo Polskie, TV Republika, Fundacja Klubów Gazety Polskiej, Słowo Niezależne" – wynikało z audytu, którego szczegóły opisywała Wirtualna Polska. Z powodzeniem radziła sobie również spółka "Niezależne Wydawnictwo Polskie", która swoją działalność rozpoczęła w 2004 r. Jej prezesem jest od 16 lat Tomasz Sakiewicz. Według ostatniego sprawozdania finansowego za 2024 r., jej zysk wyniósł 4,5 mln zł. Z kolei przychody wyniosły 25,4 mln zł.

Rafał Bochenek
"Nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to". Bochenek o ofercie dla posłów Morawieckiego
Oceany mogą przyspieszać globalne ocieplenie. Niewidoczny mechanizm może nasilać zmiany klimatu
Bakterie krok przed odpornością – odkryto ich podwójną strategię działania
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Dmitrij Miedwiediew
Rosyjski MON podał "potencjalne cele". Na liście dwa miejsca w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
