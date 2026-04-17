Dziennik Gazeta Prawana logo

"Nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to". Bochenek o ofercie dla posłów Morawieckiego

Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:17
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Ta inicjatywa nie może być budowana na członkach PiS" - mówi wprost Rafał Bochenek. Rzecznik partii ujawnił przebieg narady na szczycie w sprawie nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Partia ma ofertę dla posłów.

Mateusz Morawiecki utworzył Stowarzyszenie Rozwój Plus. W RMF FM Rafał Bochenek powiedział, że inicjatywa nie była konsultowana z zarządem PiS.

Będą konsekwencje dla posłów PiS?

Nie chcę tutaj siać jakichś gróźb, bo tak nie jest. W tym stowarzyszeniu są również nasi przyjaciele, koledzy i koleżanki, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje. I gdyby ktokolwiek chciał tutaj wyciągać jakieś radykalne konsekwencje, to pewnie zapadłyby one wczoraj - wyjaśnił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Oświadczenie Morawieckiego. Co na to Kaczyński? "Nie możemy dać się wypchnąć"
Idziemy do przodu. Jest pewna kompromisowa, pozytywna oferta naszego kierownictwa - utworzenia Rady Eksperckiej, która będzie przestrzenią dla posłów zaangażowanych w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego - mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

"Nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to"

Była taka koncepcja, nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to: chcieliśmy, żeby to stowarzyszenie było pewnym wsparciem dla naszego środowiska politycznego, natomiast zgodnie ze statutem i regulacjami, (...) ta inicjatywa - i zostało to wczoraj jasno powiedziane - nie może być budowana na bazie członków PiS -zdradził poseł.

Rozumiemy, że jest wola stworzenia pewnej przestrzeni, stąd inicjatywa Rady Eksperckiej. Liczymy na to, że ci parlamentarzyści (ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego) i inni będą chcieli zaangażować się w to ciało - ocenił Bochenek.

Podkreślił, że istnieje statut Prawa i Sprawiedliwości i złamanie go wiąże się z określonymi konsekwencjami.

Rafał Bochenek o spotkaniu polityków PiS

Bochenek zdradził, że czwartkowe spotkanie najwyższych władz partii w sprawie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego było "spokojne, merytoryczne, bez zapalczywości".

Każdy przedstawiał swoje argumenty, które można było wzajemnie skonfrontować. To była dobra rozmowa, która pokazuje, że jest wola współpracy. To cieszy - wyjaśnił polityk.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSRafał Bochenekstowarzyszenia
Powiązane
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to". Bochenek o ofercie dla posłów Morawieckiego »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj