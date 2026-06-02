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Trump odsłania kulisy tajnych negocjacji. Ostry komunikat do Iranu: "Nadszedł czas”

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
wczoraj, 20:10
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Donald Trump
Trump odsłania kulisy tajnych negocjacji. Ostry komunikat do Iranu: "Nadszedł czas”/Shutterstock
"Rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą" - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump. "Nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie" - zwrócił się do Irańczyków amerykański przywódca.

Trump: Nie można dłużej na to pozwalać

Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie - odbywały się cztery dni temu, trzy dni temu, dwa dni temu, wczoraj i dziś. Dokąd nas zaprowadzą, tego nie wie nikt, ale jak powiedziałem Iranowi: Nadszedł czas, tak czy inaczej, abyście zawarli porozumienie. Robicie tak już od 47 lat i nie można dłużej na to pozwalać - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

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We wtorek irańska agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że wymiana korespondencji między Iranem i Stanami Zjednoczonymi na temat porozumienia, które zakończyłoby wojnę na Bliskim Wschodzie, została przerwana kilka dni temu.

Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w poniedziałek otwarciem "nowych frontów” przeciwko Izraelowi za jego ofensywę na Liban. Według irańskich mediów Teheran wstrzymuje negocjacje pokojowe z Waszyngtonem, domagając się, by najpierw Izrael przerwał swoje operacje w Libanie i Strefie Gazy.

W poniedziałek Trump ogłosił, że Izrael obiecał nie atakować południowych przedmieść Bejrutu, bastionu wspieranej przez Iran szyickiej organizacji Hezbollah, ta zaś ma w zamian „całkowicie wstrzymać ogień”. Jednak nie potwierdziła tego żadna ze stron.

Trum zażądał dodatkowych zmian

Trump powiedział też tego dnia, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz. W piątek zapowiadał podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, lecz według portalu Axios, zamiast tego miał zażądać dodatkowych zmian w projekcie.

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Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpUSA
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Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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