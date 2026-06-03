Magda Gessler od lat w programie "Kuchenne rewolucje" pomaga restauratorom w ratowaniu ich lokali. Nie wszystkim udaje się przetrwać na rynku, ale jest też wiele takich, które z powodzeniem funkcjonują na polskim rynku gastronomicznym.

Właściciele niektórych z restauracji, które przeszły metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, decydują się jednak na sprzedaż. Tak jest w przypadku lokalu o nazwie "Dzika Chata", który znajduje się w Zawoi. Restauracja była "bohaterem" odcinka wyemitowanego w 2016 roku w 14. sezonie "Kuchennych rewolucji".

Zanim za jej przemianę zabrała się Magda Gessler, lokal nosił nazwę "Styrnol". Prowadząca wprowadziła w restauracji czerwone akcenty, góralski klimat i całkowicie odświeżyła kartę dań. Lokal zyskał nie tylko nowy wystrój, ale też nowych klientów.

Restauracja z "Kuchennych rewolucji" wystawiona na sprzedaż

Z opinii, jakie można znaleźć w sieci wynika, że klienci byli zadowoleni, zarówno z serwowanego tam jedzenia, jak też obsługi. "Dzika Chata" stała się pewnym punktem na gastronomicznej mapie Zawoi. Choć wszystko działało sprawnie i bez zarzutu, lokal został wystawiony na sprzedaż.

Rozpoznawalna, w pełni funkcjonująca karczma z ugruntowaną pozycją na rynku, sprzedawana wraz z budynkiem, działką oraz kompletnym, prężnie działającym biznesem gastronomicznym - piszą w ogłoszeniu właściciele.

Tyle trzeba zapłacić za restaurację z "Kuchennych rewolucji"

Ile trzeba zapłacić za "Dziką Chatę"? Wystawiono ją na sprzedaż za ponad 12 milionów złotych. Właściciel podkreśla, że restauracja znajduje się w świetnej lokalizacji i nadaje się do organizacji wesel oraz imprez okolicznościowych.

Tych restauracji "Kuchenne rewolucje" nie uratowały

Nie wszystkie lokale gastronomiczne, jakie przeszły przemianę w "Kuchennych rewolucjach" utrzymały się na rynku. Wśród tych, które zniknęły są m.in.:

"Łebska Chata" w Łebie

"Sztuka kochania mięsa" w Łodzi

"Szprota" w Elblągu

"Kiełbaskownia" w Krakowie.

Ostatnio głośno było o "Bistro w Towarzystwie" (dawna "Pierwsza Polka" w Gliwicach). Lokal po "Kuchennych rewolucjach" działał niecały miesiąc po emisji odcinka. Po krótkiej "przerwie technicznej" właściciele wystawili go na sprzedaż za 100 tys. zł.