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Lokal z "Kuchennych rewolucji" wystawiony na sprzedaż. Tyle chcą właściciele

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:25
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Gessler
Lokal z "Kuchennych rewolucji" wystawiony na sprzedaż. Tyle chcą właściciele/AKPA
Jedna z restauracji, które brały udział w "Kuchennych rewolucjach" jest do kupienia. Właściciele, którzy ponad 10 lat temu zgłosili się do programu, wystawili lokal na sprzedaż. Co to za restauracja i gdzie się znajduje? Za jaką kwotę trafiła na sprzedaż?

Magda Gessler od lat w programie "Kuchenne rewolucje" pomaga restauratorom w ratowaniu ich lokali. Nie wszystkim udaje się przetrwać na rynku, ale jest też wiele takich, które z powodzeniem funkcjonują na polskim rynku gastronomicznym.

Właściciele niektórych z restauracji, które przeszły metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, decydują się jednak na sprzedaż. Tak jest w przypadku lokalu o nazwie "Dzika Chata", który znajduje się w Zawoi. Restauracja była "bohaterem" odcinka wyemitowanego w 2016 roku w 14. sezonie "Kuchennych rewolucji".

Magda Gessler ujawnia. Tyle zarabiają restauracje po "Kuchennych rewolucjach"
Magda Gessler ujawnia. Tyle zarabiają restauracje po "Kuchennych rewolucjach"

Zanim za jej przemianę zabrała się Magda Gessler, lokal nosił nazwę "Styrnol". Prowadząca wprowadziła w restauracji czerwone akcenty, góralski klimat i całkowicie odświeżyła kartę dań. Lokal zyskał nie tylko nowy wystrój, ale też nowych klientów.

Restauracja z "Kuchennych rewolucji" wystawiona na sprzedaż

Z opinii, jakie można znaleźć w sieci wynika, że klienci byli zadowoleni, zarówno z serwowanego tam jedzenia, jak też obsługi. "Dzika Chata" stała się pewnym punktem na gastronomicznej mapie Zawoi. Choć wszystko działało sprawnie i bez zarzutu, lokal został wystawiony na sprzedaż.

Rozpoznawalna, w pełni funkcjonująca karczma z ugruntowaną pozycją na rynku, sprzedawana wraz z budynkiem, działką oraz kompletnym, prężnie działającym biznesem gastronomicznym - piszą w ogłoszeniu właściciele.

Tyle trzeba zapłacić za restaurację z "Kuchennych rewolucji"

Ile trzeba zapłacić za "Dziką Chatę"? Wystawiono ją na sprzedaż za ponad 12 milionów złotych. Właściciel podkreśla, że restauracja znajduje się w świetnej lokalizacji i nadaje się do organizacji wesel oraz imprez okolicznościowych.

Tych restauracji "Kuchenne rewolucje" nie uratowały

Nie wszystkie lokale gastronomiczne, jakie przeszły przemianę w "Kuchennych rewolucjach" utrzymały się na rynku. Wśród tych, które zniknęły są m.in.:

  • "Łebska Chata" w Łebie
  • "Sztuka kochania mięsa" w Łodzi
  • "Szprota" w Elblągu
  • "Kiełbaskownia" w Krakowie.

Ostatnio głośno było o "Bistro w Towarzystwie" (dawna "Pierwsza Polka" w Gliwicach). Lokal po "Kuchennych rewolucjach" działał niecały miesiąc po emisji odcinka. Po krótkiej "przerwie technicznej" właściciele wystawili go na sprzedaż za 100 tys. zł.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Magda GesslerKuchenne rewolucje
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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