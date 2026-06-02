Duda wręczał order Zełenskiemu. Dziś przyznaje: Zachowanie Wołodymyra zmieniło się wyraźnie

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 18:28
Andrzej Duda
Zełenski straci najwyższe polskie odznaczenie? Jest jednoznaczny komentarz Dudy
"Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także" - przekazał były prezydent Andrzej Duda portalowi Onet. "Dziś wobec zaistniałych faktów decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego" - zaznaczył.

Andrzej Duda reaguje na ruch Zełenskiego

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA”. Prezydent Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Prof. Antoni Dudek: Zełenskiemu nie należało dawać orderu, ale jego odbieranie to najgorsza decyzja
We wtorek Duda wypowiedział się w tej sprawie, spytany przez portal Onet: Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie - przekazał były prezydent portalowi.

"Decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego"

Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty. A te są różne - nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze - dodał cytowany przez Onet były prezydent.

Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiAndrzej Dudaorder orła białego
Andrzej Duda
