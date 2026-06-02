Ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Shabana Mahmood zapowiedziała w Izbie Gmin przedstawienie parlamentarzystom informacji dotyczących zarówno samej zbrodni, jak i działań policji po dotarciu na miejsce zdarzenia. Przypomniała, że matka sprawcy została uznana za winną pomocy przestępcy, a wyrok w jej sprawie ma zapaść 17 lipca. Dodała, że prokuratura koronna zatwierdziła postawienie kolejnych zarzutów innym członkom rodziny napastnika.

Odnosząc się do nagrań, przedstawiających działania policji z nocy zabójstwa, stwierdziła, że przedstawiają one „bez wątpienia niepokojący i tragiczny widok”.

Sprawa zabójstwa 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka

Nowak zginął 3 grudnia 2025 r. w Southampton od ran zadanych nożem przez Vickruma Digwę. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o napaść na tle rasowym. Funkcjonariusze aresztowali i zakuli w kajdanki rannego polskiego studenta, który po chwili zmarł.

W poniedziałek sąd koronny w Southampton skazał 23-letniego Digwę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Nowaka. Skazany będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po odbyciu co najmniej 21 lat więzienia.

Jak podało BBC, po otrzymaniu "wielu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy” prokuratura generalna rozważa zwrócenie się do Sądu Apelacyjnego o rewizję orzeczenia sądu koronnego w ramach programu dotyczącego rażąco zbyt łagodnych wyroków.

Niezależny Urząd ds. Postępowania Policji (IOPC) poinformował, że nadal prowadzi dochodzenie dotyczące działań funkcjonariuszy, które doprowadziły do śmierci Nowaka. Dyrektor urzędu Derrick Campbell przekazał, że śledczy analizują obszerny materiał z kamer nasobnych oraz inne dowody zgromadzone podczas postępowania karnego, aby ustalić pełne okoliczności sprawy.

Spór w brytyjskim parlamencie

Sprawa wywołała we wtorek spór w brytyjskim parlamencie. Lider partii Reform UK Nigel Farage wezwał opinię publiczną do reakcji "czystą, zimną wściekłością”. Uznał również, że w Wielkiej Brytanii funkcjonują podwójne standardy, a "prawa i przywileje białych ludzi mają mniejsze znaczenie niż prawa i przywileje mniejszości etnicznych”. Zabójca Nowaka jest sikhem i zaatakował swoją ofiarę tradycyjnym nożem, kirpanem.

Poseł Partii Pracy i wyznawca sikhizmu Tan Dhesi oskarżył partię Reform UK o próbę uczynienia całej społeczności sikhijskiej „kozłem ofiarnym” w związku z zabójstwem Nowaka.

W poniedziałek premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił sprawę jako "okropną i szokującą”. W opublikowanym w serwisie X wpisie oświadczył, że konieczne jest przerwanie "cyklu tragedii” związanych z przestępstwami z użyciem noża.