PiS wskazało kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. "Jednogłośna decyzja"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 18:59
"Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa" - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak dodał, kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego ugrupowania.

O decyzji komitetu politycznego Bochenek poinformował we wtorkowe popołudnie. Podkreślił, że Drewnicki „jest człowiekiem z całą pewnością znanym” wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa.

Pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów w tych wyborach - powiedział Bochenek.

Rzecznik partii pytany, czy były rozważane inne kandydatury przyznał, że „pojawiały się również inne nazwiska”, ale to właśnie kandydatura Drewnickiego "zyskała poparcie całego komitetu politycznego i to przeważyło”.

Jednogłośna decyzja

To były głosowania, każdy musiał podnieść rękę i te decyzje zapadały jednogłośnie - powiedział Bochenek. Wszyscy głosowali za panem Michałem Drewnickim - dodał. Podkreślił, że „to świadczy o sile i powadze tej kandydatury”.

W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Źródło PAP
