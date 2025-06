Marta Nawrocka to nowa pierwsza dama. Wraz z mężem prezydentem elektem wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego już w sierpniu. Przyszła pierwsza dama kilka dni po wieczorze wyborczym zaczęła być aktywna w sieci.

Marta Nawrocka zamieściła wpis na temat dzieci

Najpierw zamieściła post, w którym podsumowała czas kampanii, wspomniała o hejcie, jaki dotknął jej rodzinę. Podziękowała też za tych, którzy wspierali jej męża. Zwróciła się również bezpośrednio do kobiet.

Teraz Marta Nawrocka ponownie zabrała głos. Wiele osób stwierdziło, że jej nowy wpis to nawiązanie do hejtu i krytyki, jaka spłynęła na jej córkę Kasię. Dziewczynka była obecna na scenie w sztabie Karola Nawrockiego podczas wieczoru wyborczego. Reagowała na to, co się dzieje dziecięcą beztroską. Podskakiwała, robiła miny oraz przesyłała serduszka. To nie spodobało się niektórym internautom.

Serce każdego rodzica bije dla swoich dzieci. To najpiękniejszy dar, jaki można otrzymać. Dziecięcy uśmiech, radość, beztroska powinny być wpisane w życie naszych najmłodszych pociec - czytamy we wpisie Marty Narockiej. Przyszła pierwsza dama wymieniła trójkę swoich dzieci z imienia: Daniela, Antka i Kasię.

Marta Nawrocka reaguje na hejt. Wspomniała o córce Kasi

Marta Nawrocka w subtelny aczkolwiek stanowczy sposób napisała o tym w swoim poście. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu - napisała Nawrocka.

Na koniec dodała, że "Kasia wysyła wszystkim 🫶🏼" (na końcu dodany został emotikon serca). Do wpisu dodany został filmik ze zdjęciami, na których widać Kasię.