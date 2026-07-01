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Pożar traw na Mazowszu. Pociągi Kolei Mazowieckich stoją

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 18:11
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Pociąg Kolei Mazowieckich
Pożar traw na Mazowszu. Pociągi Kolei Mazowieckich stoją/ShutterStock
Ponad 20 zastępów straży pożarnej walczy z rozległym pożarem traw wzdłuż linii kolejowej w powiecie mińskim. Służby wstrzymały ruch pociągów między Mińskiem Mazowieckim a Kotuniem. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, a przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.

Ogień pojawił się wzdłuż linii kolejowej na odcinku od stacji Mienia w stronę wschodnią, aż do granic powiatu mińskiego. Strażacy zlokalizowali zarzewia ognia w kilku różnych punktach. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 20 zastępów straży pożarnej, a na miejsce docierają kolejne jednostki wsparcia. Jak podaje kapitan Piotr Jałocha ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pożar nie zagraża okolicznym budynkom.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Sytuacja wymusiła natychmiastowe wstrzymanie ruchu pociągów. Wszystkie składy, które znajdowały się w trasie, zostały zatrzymane na najbliższych stacjach. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega pasażerów przed opóźnieniami w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich, przekierowaniami składów, skróceniem relacji pociągów.

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Co z biletami?

Aby zminimalizować skutki paraliżu komunikacyjnego, Koleje Mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów KM oraz PKP Intercity. Ułatwienie to obowiązuje na odcinku Warszawa Zachodnia – Łuków w obu kierunkach. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika o ewentualnych zmianach w rozkładzie jazdy.

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Źródło PAP
Tematy: pożarKoleje Mazowieckie
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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