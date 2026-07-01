Pożar traw na Mazowszu. Pociągi Kolei Mazowieckich stoją

Ogień pojawił się wzdłuż linii kolejowej na odcinku od stacji Mienia w stronę wschodnią, aż do granic powiatu mińskiego. Strażacy zlokalizowali zarzewia ognia w kilku różnych punktach. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 20 zastępów straży pożarnej, a na miejsce docierają kolejne jednostki wsparcia. Jak podaje kapitan Piotr Jałocha ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pożar nie zagraża okolicznym budynkom.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Sytuacja wymusiła natychmiastowe wstrzymanie ruchu pociągów. Wszystkie składy, które znajdowały się w trasie, zostały zatrzymane na najbliższych stacjach. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega pasażerów przed opóźnieniami w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich, przekierowaniami składów, skróceniem relacji pociągów.

Co z biletami?

Aby zminimalizować skutki paraliżu komunikacyjnego, Koleje Mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów KM oraz PKP Intercity. Ułatwienie to obowiązuje na odcinku Warszawa Zachodnia – Łuków w obu kierunkach. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika o ewentualnych zmianach w rozkładzie jazdy.