Upały paraliżują kolej. PKP Intercity odwołuje pociągi

Ekstremalnie wysokie temperatury poważnie utrudniają pracę kolei. Sieć trakcyjna ulega awariom, a tory deformują się pod wpływem gorąca. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów, PKP Intercity odwołuje część połączeń i organizuje zastępczą komunikację autobusową.

Przewoźnik najbardziej odczuwa skutki pogody na trasach: Łódź – Warszawa, Gdańsk – Warszawa, Wrocław – Katowice oraz Kołobrzeg – Piła – Poznań. Służby techniczne PKP PLK pracują w pełnej gotowości, by naprawiać infrastrukturę najszybciej, jak to możliwe. W poniedziałek udało się przywrócić ruch na liniach: Strzegom – Jaworzyna Śląska, Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz Świebodzin – Toporów.

Które pociągi nie pojadą?

W poniedziałek 29 czerwca przewoźnik odwołał 21 składów. Pasażerom zapewniono autobusy zastępcze lub honorowanie biletów w innych pociągach. Z rozkładu wypadły m.in.:

Trasa Szczecin – Kołobrzeg : pociągi "Swarożyc".

: pociągi "Swarożyc". Trasa Warszawa – Łódź : pociągi "Jagna", "Prząśniczka" oraz "Korczak".

: pociągi "Jagna", "Prząśniczka" oraz "Korczak". Trasa Gdynia – Kostrzyn : pociąg "Bory Tucholskie".

: pociąg "Bory Tucholskie". Trasa Kraków – Jelenia Góra: pociągi "Szczeliniec" oraz "Sudety".

pociągi "Szczeliniec" oraz "Sudety". Trasa Poznań – Zakopane: pociąg "Kozica".

pociąg "Kozica". Trasa Katowice – Gdynia: pociąg "Flisak".

pociąg "Flisak". Trasa Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski: pociągi "Strzelecki" oraz "Lubuszanin".

pociągi "Strzelecki" oraz "Lubuszanin". Trasa Kraków – Wrocław: pociąg "Planty".

Utrudnienia we wtorek, 30 czerwca

Problemy nie skończą się w poniedziałek. We wtorek przewoźnik również zawiesza część połączeń:

Pociąg "Korczak" ( Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia ) – odwołany.

) – odwołany. Pociąg "Krajna" ( Gorzów Wielkopolski – Gdynia Główna ) – odwołany.

) – odwołany. Pociąg "Planty" ( Wrocław Główny – Kraków Płaszów ) – odwołany.

) – odwołany. Pociąg "Lubuszanin" ( Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek ) – odwołany.

) – odwołany. Pociąg "Kozica" – odwołany na odcinku Zakopane – Kraków Główny.

Pociąg "Sudety" – odwołany na odcinku Jelenia Góra – Kędzierzyn-Koźle (na dalszej trasie pasażerowie przesiadają się do innych składów).

Co zrobić, gdy pociąg nie jedzie?

Pasażerowie, których podróż została przerwana lub odwołana, mają prawo do reklamacji. Jeśli komfort podróży nie został zachowany (np. przez konieczność przesiadki do autobusu), możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Jak złożyć reklamację? Wypełnij formularz reklamacyjny dostępny na oficjalnej stronie internetowej PKP Intercity. Złóż wniosek osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem PKP Intercity.

Słuchaj komunikatów na stacjach – to tam najszybciej uzyskasz informacje o zmianach i zastępczej komunikacji. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych komunikatów przed wyjściem na stację.