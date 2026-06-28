PKP PLK przekazały we wpisie na portalu X, że wstrzymany jest ruch pociągów na linii nr 25 Łódź Olechów oraz linii 216 Gągławki – Olsztyn. Z kolei na czterech innych odcinkach pociągi kursują po jednym torze. Chodzi o linię 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linię 3 Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki oraz Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski oraz linię nr 274 Sędziszów – Boguszów Gorce Zachód.

Chaos na kolei. PKP wstrzymuje ruch pociągów na kilku liniach

"Przyczyną są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. Wysokie temperatury nie zatrzymują służb PLK S.A. Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii oraz dbają o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury" - poinformowała spółka.

Jak informował wcześniej PAP Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, między Legionowym a Modlinem doszło do awarii sieci trakcyjnej na dwóch torach, co wymusiło całkowite wstrzymanie ruchu pociągów. W efekcie na torach utknęło kilka pociągów, w tym pociągi Kolei Mazowieckich relacji Modlin - Warszawa Lotnisko Chopina oraz Ciechanów - Warszawa Zachodnia, a także skład PKP Intercity relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny. Pietrzykowski tłumaczył, że PKP Intercity zdecydowało o wypuszczeniu pasażerów pociągu, ponieważ z powodu braku zasilania nie działa klimatyzacja.

PKP Intercity informowały o godzinie 14.30 na portalu X, że na linii kolejowej nr 9 ruch odbywa się już po jednym torze. Dodały, że na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe do odprowadzenia zatrzymanych składów.