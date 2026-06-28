Wielki pożar pod Warszawą. Na niebie kłęby dymu, na miejscu pracują chemicy

Strażacy dostali informację o pożarze przed godziną 5 rano. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy. "Przez chwilę ilość substancji niebezpieczne przekroczyła normy, jednak w tej chwili sytuacja się stabilizuje" - powiedział TVN24 młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Płonie zakład w Mszczonowie

"Pożarem objęty jest budynek, w którym przechowywane są odpady przemysłowe. W tej chwili trwa akcja gaśnicza tutaj na miejscu. Jest to zakład na obrzeżach Mszczonowa. Na miejscu obecna jest grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy. Działania cały czas trwają" - przekazał RMF FM młodszy brygadier Belina.

Akcja utrudniona ze względu na upał

Strażacy informują, że gęsty dym z pożaru nie kieruje się w stronę miasta, co ogranicza zagrożenie dla mieszkańców Mszczonowa. Służby cały czas monitorują sytuację, a ogień nie rozprzestrzenia się. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, a dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Akcja jest trudna ze względu na upał.