Dziennik Gazeta Prawana logo

Gigantyczny pożar hali w Małopolsce. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 21:16
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Gigantyczny pożar hali w Małopolsce. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków
Gigantyczny pożar hali w Małopolsce. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków/PAP
Pożar, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej (małopolskie), został opanowany, trwa dogaszanie pogorzeliska - poinformował w sobotę PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły. Z pożarem walczyło ponad 100 strażaków.

Ciepły przekazał PAP, że przed godzinną 19 pożar opanowano. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska - dodał.

Ogień pojawił się w sobotę po południu w hali produkcyjnej, w której mieści się też stacja diagnostyczna pojazdów.

Rzecznik małopolskiej straży pożarnej przekazywał wcześniej PAP, że w momencie przybycia służb cała hala była objęta ogniem. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności ok. 20 tys. litrów.

89 proc. Polaków nie umie historii Polski ze szkoły podstawowej. A Ty pamiętasz? Mniej niż 8/9 to wstyd
89 proc. Polaków nie umie historii Polski ze szkoły podstawowej. A Ty pamiętasz? Mniej niż 8/9 to wstyd

Gigantyczny pożar hali w Małopolsce. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków

Według informacji policji jedna osoba, z urazem nogi, została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry.

Na miejscu działo ponad 100 strażaków. Zadysponowano też specjalistyczne jednostki, w tym grupę chemiczną oraz grupę dronową, która prowadziła streaming i monitorowała sytuację z powietrza.

Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano też grupę medyczną. Jej zadaniem było zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków.

Straż zaapelowała do okolicznych mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca pożaru i nie utrudniali dojazdu pojazdom ratowniczym. Osobom przebywającym w rejonie zdarzenia zalecano pozostanie w budynkach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pożarstraż pożarnaMszana Dolna
Powiązane
Folia na okna na upały. Czym zasłonić okna w upał domowym sposobem?
Folia na okna na upały. Czym zasłonić okna w upał domowym sposobem? Jaka folia obniża temperaturę?
Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala
Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala
Zełenski chwali się sukcesem ukraińskiej armii. "Uderzyliśmy w rosyjskie zakłady zbrojeniowe"
Zełenski chwali się sukcesem ukraińskiej armii. "Uderzyliśmy w rosyjskie zakłady zbrojeniowe"
oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIMGW alarmuje. Nawet 42 stopnie Celsjusza i niebezpieczne burze z gradem »
Zobacz
|
perfumy
Kultowe perfumy z PRL wracają do łask. Przed laty były symbolem luksusu
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
lemoniada
Jak przetrwać upały? Przygotuj domowy izotonik, który nawodni Cię lepiej niż woda
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień jest wolny od pracy
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień będzie wolny od pracy
uczniowie, szkoła
Nawet 1500 zł miesięcznie dla uczniów ze średnią 4.0. Rusza nabór do programu
IMGW alarmuje. Nawet 42 stopnie Celsjusza i niebezpieczne burze z gradem
IMGW alarmuje. Nawet 42 stopnie Celsjusza i niebezpieczne burze z gradem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj