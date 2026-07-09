Dziennik Gazeta Prawana logo

Wielki pożar w "obuwniczej stolicy Chin. Wiele ofiar

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 17:25
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Chińska straż pożarna
Wielki pożar w "obuwniczej stolicy Chin. Wiele ofiar/shutterstock
Co najmniej 28 osób zginęło w czwartek w pożarze fabryki obuwia w prowincji Fujian na południowym wschodzie Chin - podały rządowe media. Przywódca kraju Xi Jinping przyznał, że to jeden z "wielu poważnych wypadków” związanych z bezpieczeństwem produkcji.

Pożar fabryki obuwia w Chinach

Pożar wybuchł z nieustalonych dotąd przyczyn w południe czasu lokalnego (ok. godz. 6 rano w Polsce) na parterze zakładów Huiteng w mieście Jinjiang. Łatwopalne kleje i inne materiały do produkcji butów sprawiły, że ogień błyskawicznie się rozprzestrzenienił.

Według agencji Xinhua na terenie fabryki znajdowało się wówczas 239 osób. Służbom ratunkowym udało się wyprowadzić z budynków 213 osób, z których dwie zmarły po przewiezieniu do szpitala. Ciała 26 ofiar znaleziono w pogorzelisku.

Gigantyczny pożar hali w Małopolsce. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków
Gigantyczny pożar hali w Małopolsce. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków

Wcześniej cytowany przez Xinhuę Xi Jinpinga oświadczył, że żywioł spowodował :znaczną liczbę ofiar”. Przyznał wprost, że w kraju doszło w tym roku do „wielu poważnych wypadków związanych z bezpieczeństwem produkcji”, i oświadczył, że władze muszą „wyciągnąć wnioski z tych lekcji”.

Na nagraniach opublikowanych przez państwowe media widać dramatyczny przebieg katastrofy. Wielopiętrową fabrykę ogarnęły płomienie, a gęsty czarny dym kłębił się wysoko ku niebu. Odcięci od wyjść pracownicy uciekali na dach budynku, gdzie dosięgły ich kłęby toksycznego dymu i języki ognia. Strażacy przy użyciu specjalistycznych drabin próbowali ratować zagrożonych ludzi, polewając ich wodą.

Akcja słóżb

Na miejsce skierowano 35 wozów strażackich i ok. 200 strażaków. Do akcji skierowano także śmigłowiec.

Miasto Jinjiang nazywane jest "obuwniczą stolicą Chin” i odpowiada za jedną piątą globalnej produkcji butów sportowych.

Pożar w fabryce obuwia w Jinjiangu to kolejny w ostatnich latach niszczycielski pożar w chińskich zakładach przemysłowych. Eksperci zwracają uwagę, że w tamtejszych zakładach – zwłaszcza powiązanych z przemysłem tekstylnym i obuwniczym – powszechnym problemem pozostaje niedopełnianie procedur bezpieczeństwa, brak drożnych dróg ewakuacyjnych oraz składowanie wysoce łatwopalnych tworzyw sztucznych i chemikaliów w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Chinyfabrykapożar
Powiązane
miejsce pożaru w ładowni statku przewożącego złom
Groźny pożar w gdańskim porcie. Płonie statek
Pociąg Kolei Mazowieckich
Pożar traw na Mazowszu. Pociągi Kolei Mazowieckich stoją
straż pożarna
Nocny pożar i ewakuacja w Świnoujściu. W akcji kilkanaście zastępów strażaków
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora[QUIZ] Banalny test z historii dat Polski i świata. Mniej niż 10/10 to wstyd »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
"Domek na prerii"
Kultowy serial wrócił po 50 latach w nowej wersji. Oryginał był hitem czasów PRL
kiszonka
Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj