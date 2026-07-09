Wielki pożar w "obuwniczej stolicy Chin. Wiele ofiar

Pożar fabryki obuwia w Chinach

Pożar wybuchł z nieustalonych dotąd przyczyn w południe czasu lokalnego (ok. godz. 6 rano w Polsce) na parterze zakładów Huiteng w mieście Jinjiang. Łatwopalne kleje i inne materiały do produkcji butów sprawiły, że ogień błyskawicznie się rozprzestrzenienił.

Według agencji Xinhua na terenie fabryki znajdowało się wówczas 239 osób. Służbom ratunkowym udało się wyprowadzić z budynków 213 osób, z których dwie zmarły po przewiezieniu do szpitala. Ciała 26 ofiar znaleziono w pogorzelisku.

Wcześniej cytowany przez Xinhuę Xi Jinpinga oświadczył, że żywioł spowodował :znaczną liczbę ofiar”. Przyznał wprost, że w kraju doszło w tym roku do „wielu poważnych wypadków związanych z bezpieczeństwem produkcji”, i oświadczył, że władze muszą „wyciągnąć wnioski z tych lekcji”.

Na nagraniach opublikowanych przez państwowe media widać dramatyczny przebieg katastrofy. Wielopiętrową fabrykę ogarnęły płomienie, a gęsty czarny dym kłębił się wysoko ku niebu. Odcięci od wyjść pracownicy uciekali na dach budynku, gdzie dosięgły ich kłęby toksycznego dymu i języki ognia. Strażacy przy użyciu specjalistycznych drabin próbowali ratować zagrożonych ludzi, polewając ich wodą.

Akcja słóżb

Na miejsce skierowano 35 wozów strażackich i ok. 200 strażaków. Do akcji skierowano także śmigłowiec.

Miasto Jinjiang nazywane jest "obuwniczą stolicą Chin” i odpowiada za jedną piątą globalnej produkcji butów sportowych.

Pożar w fabryce obuwia w Jinjiangu to kolejny w ostatnich latach niszczycielski pożar w chińskich zakładach przemysłowych. Eksperci zwracają uwagę, że w tamtejszych zakładach – zwłaszcza powiązanych z przemysłem tekstylnym i obuwniczym – powszechnym problemem pozostaje niedopełnianie procedur bezpieczeństwa, brak drożnych dróg ewakuacyjnych oraz składowanie wysoce łatwopalnych tworzyw sztucznych i chemikaliów w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy.