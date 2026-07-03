Groźny pożar w gdańskim porcie. Płonie statek

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przy Nabrzeżu Szczecińskim w czwartek około godziny 22:30. Ogień pojawił się w ładowni statku zacumowanego w gdańskim porcie. Jak poinformował st. kpt. Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku, akcja jest wymagająca, ponieważ ogień prawdopodobnie rozwija się głęboko pod warstwami składowanego złomu. Ratownicy podają prądy wody i piany gaśniczej na kilka sposobów: bezpośrednio z pokładu jednostki, od strony kanału portowego przy wsparciu statków gaśniczych, na materiał wydobyty z ładowni przez chwytaki.

Przyczyny pożaru wciąż nieznane

Strażacy nie ustalili jeszcze, co dokładnie stanowi źródło ognia. Prawdopodobne jest, że palą się zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne ukryte w ładunku. Trudności w dotarciu do ogniska pożaru sprawiają, że sytuacja w porcie nadal nie jest w pełni opanowana.

Załoga statku przebywa na miejscu i nie wymagała ewakuacji. Marynarze, zgodnie z procedurami okrętowymi, próbowali ugasić ogień samodzielnie jeszcze przed dotarciem na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnej. Obecnie strażacy kontynuują przelewanie materiału i dogaszanie wnętrza ładowni.