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Groźny pożar w gdańskim porcie. Płonie statek

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:09
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miejsce pożaru w ładowni statku przewożącego złom
Miejsce pożaru w ładowni statku przewożącego złom/PAP
Służby ratunkowe prowadzą intensywną akcję gaśniczą w gdańskim porcie, gdzie w czwartek wieczorem wybuchł pożar na statku przewożącym złom. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym dwa specjalistyczne statki gaśnicze. Sytuacja pozostaje trudna ze względu na ograniczony dostęp do wnętrza ładowni.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przy Nabrzeżu Szczecińskim w czwartek około godziny 22:30. Ogień pojawił się w ładowni statku zacumowanego w gdańskim porcie. Jak poinformował st. kpt. Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku, akcja jest wymagająca, ponieważ ogień prawdopodobnie rozwija się głęboko pod warstwami składowanego złomu. Ratownicy podają prądy wody i piany gaśniczej na kilka sposobów: bezpośrednio z pokładu jednostki, od strony kanału portowego przy wsparciu statków gaśniczych, na materiał wydobyty z ładowni przez chwytaki.

Przyczyny pożaru wciąż nieznane

Strażacy nie ustalili jeszcze, co dokładnie stanowi źródło ognia. Prawdopodobne jest, że palą się zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne ukryte w ładunku. Trudności w dotarciu do ogniska pożaru sprawiają, że sytuacja w porcie nadal nie jest w pełni opanowana.

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Załoga statku przebywa na miejscu i nie wymagała ewakuacji. Marynarze, zgodnie z procedurami okrętowymi, próbowali ugasić ogień samodzielnie jeszcze przed dotarciem na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnej. Obecnie strażacy kontynuują przelewanie materiału i dogaszanie wnętrza ładowni.

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Źródło PAP
Tematy: straż pożarnaGdańskstatek
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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