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Niemcy zwrócą Polsce zagrabione dzieła sztuki. Stanie się to w przyszłym tygodniu

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:57
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Niemcy zwrócą Polsce zagrabione dzieła sztuki. Stanie się to w przyszłym tygodniu
Niemcy zwrócą Polsce zagrabione dzieła sztuki. Stanie się to w przyszłym tygodniu/PAP/EPA
Niemcy zwrócą Polsce zrabowane dzieła sztuki. Na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie Niemcy do kraju. wróci m.in. pierścień Jagiellonów. Nie ma jednak żadnego postępu, jeśli chodzi o odszkodowania dla żyjących jeszcze polskich ofiar III Rzeszy.

Do Polski wrócą dziennik Żeromskiego

Dziennik - powołując się na źródła rządowe obu krajów - podaje także, że oprócz pierścienia Jagiellonów z Niemiec wróci również najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu "Gaude Mater Polonia", który Niemcy zrabowali z Biblioteki Seminaryjnej w Płocku. Zabytek odnaleziono w zbiorach Biblioteki Państwowej w Berlinie. Polska ma także odzyskać rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego.

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Pierścień Zygmunta Starego, przedostatniego polskiego króla z dynastii Jagiellonów, to jeden z najwspanialszych zabytków polskiego złotnictwa. Wykonany z litego złota, zdobi go wielki diament o tablicowym szlifie. We wrześniu 1939 r. wraz z innymi precjozami należącymi do polskich monarchów, które przechowywano w tzw. szkatule królewskiej, został zrabowany przez Niemców. W 2007 r. odnaleziono go w zbiorach muzeum biżuterii w Pforzheim. Po kilkuletnich negocjacjach władz Polski i Niemiec oraz sporządzeniu paru jednoznacznych ekspertyz zabytek zostanie zwrócony. Stanie się to w przyszłym tygodniu, na 35. rocznicę podpisania w Bonn polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Nie ma postępu w sprawie odszkodowań

Nie ma jednak żadnego postępu, jeśli chodzi o odszkodowania dla żyjących jeszcze polskich ofiar III Rzeszy. Dwa lata temu, gdy sprawa po raz pierwszy stanęła na forum polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie, szacowano, że chodzi o świadczenia dla 50 tys. osób. Do grudnia ubiegłego roku, gdy odbywały się kolejne konsultacje, zmarło ok. 10 tys. ofiar nazistowskich Niemiec. Kanclerz Friedrich Merz obiecał, że osobiście zaangażuje się w poszukiwanie pieniędzy - czytamy na łamach "Gazety Wyborczej".

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyPolskaFriedrich Merz
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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