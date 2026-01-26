Podczas wizyty posła PiS Janusza Cieszyńskiego w TVP, prowadzący program Mateusz Dolatowski powiedział, że ma dla niego niespodziankę.

Prezent dla posła PiS od dziennikarza TVP Info

"Na początku mam dla pana prezent, w postaci dobrze panu znanej pewnie takiej czerwonej czapeczki z napisem »Make America Great Again«" - powiedział Dolatowski, wyjmując czapkę kojarzoną z amerykańskim ruchem MAGA. "Bardzo dziękuję. Niech pan przymierzy, bo myślę, że pan będzie dużo lepiej wyglądał w czapce" - odpowiedział Cieszyński. Dolatowski dopytywał, czy poseł włożyłby tę czapkę, "podobnie jak pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości". W przeszłości w takiej czapce fotografował się m.in. Mariusz Gosek.

"Czapka popierająca przywódcę"

"Ja nigdy nie nosiłem takiej czapki. Żona mówi, że słabo wyglądam w czapce" - odpowiedział Cieszyński. Prowadzący spytał, jak ocenia to, że inni posłowie pojawiali się z taką czapką. "Każdy niech sobie nosi taką czapkę, na jaką ma ochotę. Myślę, że dziesiątki milionów Amerykanów chodzą w takich czapkach. Niech pan zapyta, dlaczego to robią" - mówił poseł Cieszyński. Polityk odmówił przyjęcia prezentu. "Słyszałem, że państwo macie problemy finansowe, likwidację" - mówił. "A to nie, to za własne kupiłem" - odpowiedział Dolatowski. "Są takie telewizje, w których te czapki leżą na stole, ale my tą telewizją nie jesteśmy i nie musimy mieć też czapek popierających któregokolwiek przywódcy" - powiedział Dolatowski, nawiązując do TV Republika.