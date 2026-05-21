Dziennik Gazeta Prawana logo

Jakie jest przysłowie na 21 maja? Po tym dniu poznawano cenę zboża. To przysłowie warto znać

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
dzisiaj, 07:10
[aktualizacja 16 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Przysłowie na dziś, 21 maja. Co oznacza „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”?
Przysłowie na dziś, 21 maja. Co oznacza „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”?/Shutterstock
Przysłowie na 21 maja brzmi: „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”. Oznacza ono, że w drugiej połowie maja rolnicy mogli już oceniać stan pól i przewidywać, jak zapowiadają się plony. To ludowe powiedzenie łączy dzień św. Jana Nepomucena z obserwacją zbóż, pogody i gospodarstwa. W kalendarzach przysłów na 21 maja pojawia się właśnie to powiedzenie, obok innych majowych obserwacji pogodowych.

21 maja wypada już po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. W ludowym kalendarzu był to moment, kiedy przyroda wyraźnie nabierała tempa. Zboża rosły, pola się zieleniły, a gospodarze coraz uważniej patrzyli na to, czy rok zapowiada się dobrze.

Jedno z powiedzeń przypisywanych do tej daty brzmi: „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.

Jakie jest przysłowie na 21 maja?

Przysłowie na dziś, 21 maja, brzmi:

„Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.

To powiedzenie odnosi się do św. Jana Nepomucena, którego imieniny i wspomnienie w tradycji ludowej łączono z obserwacją pól. W drugiej połowie maja rolnicy mogli już ocenić, w jakiej kondycji są zboża i czy można spodziewać się dobrych zbiorów.

Co oznacza przysłowie „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”?

Przysłowie oznacza, że około 21 maja stan zbóż był już na tyle widoczny, że gospodarze mogli przewidywać przyszłe plony. Jeśli zboże rosło dobrze, rok zapowiadał się korzystnie. Jeśli było słabe, chłód, susza albo nadmiar deszczu mogły budzić niepokój.

„Cena zboża” w tym powiedzeniu nie oznacza wyłącznie konkretnej ceny na targu. To raczej symbol wartości przyszłych plonów. Dawniej zboże było podstawą gospodarstwa, żywności i bezpieczeństwa. Od jego kondycji zależało bardzo wiele.

Dlaczego maj był tak ważny dla rolników?

Maj był jednym z najważniejszych miesięcy obserwacji przyrody. Po zimie i wczesnej wiośnie można było zobaczyć, jak rozwijają się zboża, łąki, drzewa owocowe i ogrody. Dlatego w przysłowiach majowych tak często pojawiają się deszcz, chłód, burze, wiatr, kwiaty i plony.

Zbiory przysłów majowych pokazują, że takie powiedzenia powstawały z codziennego doświadczenia. Ludzie obserwowali cykliczne zmiany w przyrodzie i przekazywali swoje wnioski kolejnym pokoleniom w formie krótkich, łatwych do zapamiętania zdań.

Kim był Jan Nepomucen?

Święty Jan Nepomucen jest jedną z postaci często obecnych w ludowym kalendarzu. Jego imię pojawia się przy dacie 21 maja w kalendarzach przysłów. W tradycji ludowej ważne dni świętych często łączono z pogodą, pracami polowymi i obserwacją przyrody.

W tym przypadku Jan Nepomucen staje się punktem odniesienia dla rolników: po jego dniu można było już uważniej oceniać, czy zboże dobrze rośnie i czy sezon daje nadzieję na urodzaj.

Czy to przysłowie ma sens dzisiaj?

Dziś przysłowie „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena” nie jest ekonomiczną prognozą cen żywności. Warto je traktować jako ślad dawnej kultury rolnej i sposobu obserwowania świata.

Ma jednak współczesny sens. Przypomina, że wiele rzeczy można ocenić dopiero po pewnym czasie. Tak jak dawniej gospodarze patrzyli na pola, tak dziś możemy spojrzeć na pierwsze efekty swojej pracy i zastanowić się, co zapowiada dalszy rozwój.

Co to oznacza dla ogrodników i działkowców?

Dla ogrodników 21 maja to dobry moment na przegląd roślin po połowie miesiąca. Warto sprawdzić, jak przyjęły się sadzonki, czy zboża ozdobne, trawniki, warzywa i młode drzewka dobrze rosną oraz czy nie widać skutków chłodnych nocy lub nadmiaru wilgoci.

Po zimnej Zośce wiele osób sadzi rośliny ciepłolubne. Nadal warto jednak obserwować prognozy, szczególnie temperatury nocne i zapowiedzi burz. Maj potrafi być łagodny, ale też bardzo zmienny.

Inne przysłowia na 21 maja i maj

Z 21 maja oraz całym majem wiąże się więcej ludowych powiedzeń:

  • „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.
  • „Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha”.
  • „Chłodny maj - dobry urodzaj”.
  • „Jak pszczółki na wiosnę z uli wcześnie wylatują, pewny mróz na drzewa w maju nam zwiastują”.
  • „W maju jak w gaju”.

Część zbiorów przysłów na 21 maja podaje również powiedzenia pogodowe, m.in. o majowej pluche i chłodnym maju. Wszystkie pokazują, że druga połowa maja była czasem uważnego patrzenia na pola, owady, deszcz i temperaturę.

Najważniejsze informacje

  • Przysłowie na 21 maja: „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.
  • Znaczenie: w drugiej połowie maja można było ocenić, jak zapowiadają się zboża i przyszłe plony.
  • Kontekst: powiedzenie łączy dzień Jana Nepomucena z ludową obserwacją pól i pogody.
  • Współczesny sens: to przypomnienie, że pierwsze efekty sezonu często pokazują, czego można spodziewać się później.

Puenta

Przysłowie „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena” przypomina, że dawniej maj był miesiącem uważnego patrzenia na pola. To, jak rosło zboże, mogło dawać nadzieję albo budzić niepokój.

Dziś nie musimy przewidywać ceny zboża z majowej zieleni, ale sens powiedzenia pozostaje aktualny: czasem już w połowie drogi widać, czy rok zapowiada się dobrze.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: plonyzbożeprzysłowieprzysłowia ludowe
Powiązane
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 21 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 21 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJakie jest przysłowie na 21 maja? Po tym dniu poznawano cenę zboża. To przysłowie warto znać »
Zobacz
|
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Ziobro
Namierzyli miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. To nie Waszyngton
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj