Jakie jest przysłowie na 21 maja? Po tym dniu poznawano cenę zboża. To przysłowie warto znać

21 maja wypada już po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. W ludowym kalendarzu był to moment, kiedy przyroda wyraźnie nabierała tempa. Zboża rosły, pola się zieleniły, a gospodarze coraz uważniej patrzyli na to, czy rok zapowiada się dobrze.

Jedno z powiedzeń przypisywanych do tej daty brzmi: „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.

Jakie jest przysłowie na 21 maja?

Przysłowie na dziś, 21 maja, brzmi:

„Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.

To powiedzenie odnosi się do św. Jana Nepomucena, którego imieniny i wspomnienie w tradycji ludowej łączono z obserwacją pól. W drugiej połowie maja rolnicy mogli już ocenić, w jakiej kondycji są zboża i czy można spodziewać się dobrych zbiorów.

Co oznacza przysłowie „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”?

Przysłowie oznacza, że około 21 maja stan zbóż był już na tyle widoczny, że gospodarze mogli przewidywać przyszłe plony. Jeśli zboże rosło dobrze, rok zapowiadał się korzystnie. Jeśli było słabe, chłód, susza albo nadmiar deszczu mogły budzić niepokój.

„Cena zboża” w tym powiedzeniu nie oznacza wyłącznie konkretnej ceny na targu. To raczej symbol wartości przyszłych plonów. Dawniej zboże było podstawą gospodarstwa, żywności i bezpieczeństwa. Od jego kondycji zależało bardzo wiele.

Dlaczego maj był tak ważny dla rolników?

Maj był jednym z najważniejszych miesięcy obserwacji przyrody. Po zimie i wczesnej wiośnie można było zobaczyć, jak rozwijają się zboża, łąki, drzewa owocowe i ogrody. Dlatego w przysłowiach majowych tak często pojawiają się deszcz, chłód, burze, wiatr, kwiaty i plony.

Zbiory przysłów majowych pokazują, że takie powiedzenia powstawały z codziennego doświadczenia. Ludzie obserwowali cykliczne zmiany w przyrodzie i przekazywali swoje wnioski kolejnym pokoleniom w formie krótkich, łatwych do zapamiętania zdań.

Kim był Jan Nepomucen?

Święty Jan Nepomucen jest jedną z postaci często obecnych w ludowym kalendarzu. Jego imię pojawia się przy dacie 21 maja w kalendarzach przysłów. W tradycji ludowej ważne dni świętych często łączono z pogodą, pracami polowymi i obserwacją przyrody.

W tym przypadku Jan Nepomucen staje się punktem odniesienia dla rolników: po jego dniu można było już uważniej oceniać, czy zboże dobrze rośnie i czy sezon daje nadzieję na urodzaj.

Czy to przysłowie ma sens dzisiaj?

Dziś przysłowie „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena” nie jest ekonomiczną prognozą cen żywności. Warto je traktować jako ślad dawnej kultury rolnej i sposobu obserwowania świata.

Ma jednak współczesny sens. Przypomina, że wiele rzeczy można ocenić dopiero po pewnym czasie. Tak jak dawniej gospodarze patrzyli na pola, tak dziś możemy spojrzeć na pierwsze efekty swojej pracy i zastanowić się, co zapowiada dalszy rozwój.

Co to oznacza dla ogrodników i działkowców?

Dla ogrodników 21 maja to dobry moment na przegląd roślin po połowie miesiąca. Warto sprawdzić, jak przyjęły się sadzonki, czy zboża ozdobne, trawniki, warzywa i młode drzewka dobrze rosną oraz czy nie widać skutków chłodnych nocy lub nadmiaru wilgoci.

Po zimnej Zośce wiele osób sadzi rośliny ciepłolubne. Nadal warto jednak obserwować prognozy, szczególnie temperatury nocne i zapowiedzi burz. Maj potrafi być łagodny, ale też bardzo zmienny.

Inne przysłowia na 21 maja i maj

Z 21 maja oraz całym majem wiąże się więcej ludowych powiedzeń:

„Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena” .

. „Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha” .

. „Chłodny maj - dobry urodzaj” .

. „Jak pszczółki na wiosnę z uli wcześnie wylatują, pewny mróz na drzewa w maju nam zwiastują” .

. „W maju jak w gaju”.

Część zbiorów przysłów na 21 maja podaje również powiedzenia pogodowe, m.in. o majowej pluche i chłodnym maju. Wszystkie pokazują, że druga połowa maja była czasem uważnego patrzenia na pola, owady, deszcz i temperaturę.

Najważniejsze informacje

Przysłowie na 21 maja: „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.

„Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”. Znaczenie: w drugiej połowie maja można było ocenić, jak zapowiadają się zboża i przyszłe plony.

w drugiej połowie maja można było ocenić, jak zapowiadają się zboża i przyszłe plony. Kontekst: powiedzenie łączy dzień Jana Nepomucena z ludową obserwacją pól i pogody.

powiedzenie łączy dzień Jana Nepomucena z ludową obserwacją pól i pogody. Współczesny sens: to przypomnienie, że pierwsze efekty sezonu często pokazują, czego można spodziewać się później.

Puenta

Przysłowie „Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena” przypomina, że dawniej maj był miesiącem uważnego patrzenia na pola. To, jak rosło zboże, mogło dawać nadzieję albo budzić niepokój.

Dziś nie musimy przewidywać ceny zboża z majowej zieleni, ale sens powiedzenia pozostaje aktualny: czasem już w połowie drogi widać, czy rok zapowiada się dobrze.