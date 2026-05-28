Referendum w Krakowie. Będzie nowy prezydent miasta

W niedzielnym referendum Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta zostanie komisarzem do czasu wyboru nowego prezydenta.

Scena polityczna przed wyborami w Krakowie mocno się krystalizuje. Swoich pretendentów do fotela prezydenta ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz Partia Razem (Aleksandra Owca). W najbliższą sobotę własne karty ma odkryć także ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej. Gotowość do startu zadeklarował ponadto Marian Banaś, były prezes NIK. Wszyscy spodziewają się również ponownego startu Łukasza Gibały - byłego posła, który o prezydenturę Krakowa walczył już trzykrotnie, a dwa lata temu musiał uznać wyższość Aleksandra Miszalskiego w drugiej turze.

Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość nie ogłosiły jeszcze swoich reprezentantów. W giełdzie nazwisk krążących w mediach najgłośniej jest o byłym prezydencie Andrzeju Dudzie oraz Bogdanie Klichu, pełniącym funkcję chargé d’affaires RP w USA.

Kto na prezydenta Krakowa? Nowy sondaż

SW Research na zlecenie "Wprost" zadało pytanie Polkom i Polakom, kto ich zdaniem powinien zastąpić Aleksandra Miszalskiego. Aż 52,4 proc. nie ma zdania.

Najwięcej badanych wskazało jednak Andrzeja Dudę, który zdobył 11,4 proc. Na drugim miejscu znalazł się Grzegorz Braun z wynikiem 8,4 proc., a na trzecim Bogdan Klich - 4,8 proc.

Marian Banaś zdobył 4,3 proc., 4,2 proc. wybrąło Łukasza Gibałę, 2 proc. Bartosza Bocheńczaka, a 1,8 proc. - Michała Drewnickiego. Natomiast 10,7 proc. uważa, że prezydentem Krakowa powinien zostać ktoś inny.

Badanie SW Research dla "Wprost" zrealizowano w dniach 26-27 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.