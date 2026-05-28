Polacy ocenili kandydatów na prezydenta Krakowa. Najnowszy sondaż wyłonił faworyta

Weronika Papiernik
Kraków szuka prezydenta. Jest lider nowego sondażu
Kto powinien zastąpić Aleksandra Miszalskiego w Krakowie? Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla 'Wprost", większość Polaków nie potrafi wskazać konkretnego nazwiska. Wśród osób, które interesują się tamtejszą sceną polityczną, najpopularniejszą odpowiedzią jest Andrzej Duda.

W niedzielnym referendum Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta zostanie komisarzem do czasu wyboru nowego prezydenta.

Kraków odwołał prezydenta. Rusza giełda nazwisk. Kto faworytem Polski 2050?

Scena polityczna przed wyborami w Krakowie mocno się krystalizuje. Swoich pretendentów do fotela prezydenta ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz Partia Razem (Aleksandra Owca). W najbliższą sobotę własne karty ma odkryć także ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej. Gotowość do startu zadeklarował ponadto Marian Banaś, były prezes NIK. Wszyscy spodziewają się również ponownego startu Łukasza Gibały - byłego posła, który o prezydenturę Krakowa walczył już trzykrotnie, a dwa lata temu musiał uznać wyższość Aleksandra Miszalskiego w drugiej turze.

Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość nie ogłosiły jeszcze swoich reprezentantów. W giełdzie nazwisk krążących w mediach najgłośniej jest o byłym prezydencie Andrzeju Dudzie oraz Bogdanie Klichu, pełniącym funkcję chargé d’affaires RP w USA.

Kto na prezydenta Krakowa? Nowy sondaż

SW Research na zlecenie "Wprost" zadało pytanie Polkom i Polakom, kto ich zdaniem powinien zastąpić Aleksandra Miszalskiego. Aż 52,4 proc. nie ma zdania.

Najwięcej badanych wskazało jednak Andrzeja Dudę, który zdobył 11,4 proc. Na drugim miejscu znalazł się Grzegorz Braun z wynikiem 8,4 proc., a na trzecim Bogdan Klich - 4,8 proc.

Marian Banaś zdobył 4,3 proc., 4,2 proc. wybrąło Łukasza Gibałę, 2 proc. Bartosza Bocheńczaka, a 1,8 proc. - Michała Drewnickiego. Natomiast 10,7 proc. uważa, że prezydentem Krakowa powinien zostać ktoś inny.

Badanie SW Research dla "Wprost" zrealizowano w dniach 26-27 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

