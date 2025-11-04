Żona byłego piłkarza to od dziś Lady Beckham

W uroczystości Beckhamowi towarzyszyła żona Victoria, była gwiazda zespołu Spice Girls, a obecnie projektantka mody, która od dziś będzie nosić tytuł Lady Beckham. Brytyjski monarcha nadając Beckhamowi tytuł szlachecki docenił w ten sposób wkład byłego piłkarza reprezentacji Anglii w rozwój sportu oraz działalność charytatywną.

Victoria Beckham miała ogromny wpływ na piłkarską karierę swojego męża
Beckham, określający siebie mianem "wielkiego rojalisty", przyznał, że brytyjska monarchia zawsze była ważna dla jego rodziny.Być tutaj i odebrać tytuł szlachecki od Jego Królewskiej Mości to coś surrealistycznego - podkreślił Anglik.

Beckam zadebiutował w Premier League w barwach Manchesteru United w 1995 roku i był członkiem drużyny, która odniosła zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w 1999 r, pokonując Bayern Monachium. W sumie w barwach Manchesteru United wystąpił w 394 meczach i strzelił 85 goli. Później grał w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.

Beckham rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, co daje mu trzecie miejsce w historycznym zestawieniu, a 59 razy był jej kapitanem. Zdobył też wiele wyróżnień, w tym sześć tytułów w Premier League i dwa Puchary Anglii. W 2013 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Beckham ambasadorem King’s Foundation

Już w trakcie jej trwania Beckham wspierał szereg organizacji charytatywnych, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli przy UNICEF. W 2024 r. Beckham został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola, a obecnie króla, w 1990 roku.