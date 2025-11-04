Żona byłego piłkarza to od dziś Lady Beckham

W uroczystości Beckhamowi towarzyszyła żona Victoria, była gwiazda zespołu Spice Girls, a obecnie projektantka mody, która od dziś będzie nosić tytuł Lady Beckham. Brytyjski monarcha nadając Beckhamowi tytuł szlachecki docenił w ten sposób wkład byłego piłkarza reprezentacji Anglii w rozwój sportu oraz działalność charytatywną.

Beckham, określający siebie mianem "wielkiego rojalisty", przyznał, że brytyjska monarchia zawsze była ważna dla jego rodziny.Być tutaj i odebrać tytuł szlachecki od Jego Królewskiej Mości to coś surrealistycznego - podkreślił Anglik.

Beckham rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii

Beckam zadebiutował w Premier League w barwach Manchesteru United w 1995 roku i był członkiem drużyny, która odniosła zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w 1999 r, pokonując Bayern Monachium. W sumie w barwach Manchesteru United wystąpił w 394 meczach i strzelił 85 goli. Później grał w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.

Beckham rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, co daje mu trzecie miejsce w historycznym zestawieniu, a 59 razy był jej kapitanem. Zdobył też wiele wyróżnień, w tym sześć tytułów w Premier League i dwa Puchary Anglii. W 2013 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Beckham ambasadorem King’s Foundation

Już w trakcie jej trwania Beckham wspierał szereg organizacji charytatywnych, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli przy UNICEF. W 2024 r. Beckham został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola, a obecnie króla, w 1990 roku.