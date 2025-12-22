Na czym polega oszustwo?

W treści SMS-a pojawia się informacja o zatrzymanej paczce oraz pilna prośba o potwierdzenie adresu w ciągu 12 godzin. Wiadomość wygląda następująco:

"Twoja paczka dotarła do magazynu, ale została zatrzymana i nie może zostać dostarczona, ponieważ adres jest niejasny. Proszę potwierdzić adres podany w linku w ciągu 12 godzin".

Link prowadzi do strony łudząco podobnej do panelu płatności znanej firmy. Jej celem jest wyłudzenie danych karty płatniczej, a także informacji adresowych i kontaktowych. Nawet jeśli ktoś faktycznie czeka na przesyłkę, ten SMS nie ma nic wspólnego z realnymi zamówieniami.

Kurierzy i świąteczna presja czasu

Nieprzypadkowo kampania pojawia się właśnie teraz. Dwa dni przed świętami wielu z nas oczekuje ostatnich prezentów, działa w pośpiechu i łatwiej pomija sygnały ostrzegawcze. Jeszcze kilka tygodni temu dominowały fałszywe sklepy internetowe, dziś ich miejsce zajęli kurierzy. To pokazuje, jak skutecznie oszuści wykorzystują socjotechnikę oraz emocje związane z konkretną porą roku.

Jakie są konsekwencje podania danych?

Podanie danych karty płatniczej może prowadzić do kradzieży środków i nieautoryzowanych transakcji. Dane adresowe i kontaktowe często trafiają do kolejnych kampanii oszustów, co zwiększa ryzyko następnych prób wyłudzeń, fałszywych telefonów i wiadomości.

Jak się zabezpieczyć przed takim oszustwem?

Pamiętaj o kilku zasadach:

• nie klikaj linków z SMS-ów dotyczących paczek,

• sprawdzaj status przesyłki wyłącznie na oficjalnej stronie przewoźnika,

• nie podawaj danych karty na stronach otwieranych z wiadomości,

• blokuj nadawców fałszywych SMS-ów,

• zachowaj szczególną ostrożność w okresie przedświątecznym.

Czujność i ograniczone zaufanie pozostają najskuteczniejszą ochroną. Świąteczny pośpiech to idealne środowisko dla oszustów, dlatego warto zwolnić na chwilę i dokładnie sprawdzić każdą wiadomość.