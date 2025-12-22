Na czym polega oszustwo?

W treści SMS-a pojawia się informacja o zatrzymanej paczce oraz pilna prośba o potwierdzenie adresu w ciągu 12 godzin. Wiadomość wygląda następująco:

"Twoja paczka dotarła do magazynu, ale została zatrzymana i nie może zostać dostarczona, ponieważ adres jest niejasny. Proszę potwierdzić adres podany w linku w ciągu 12 godzin".

Nowa metoda oszustów. Bank Pekao wydał komunikat
Nowa metoda oszustów. Bank Pekao wydał komunikat

Link prowadzi do strony łudząco podobnej do panelu płatności znanej firmy. Jej celem jest wyłudzenie danych karty płatniczej, a także informacji adresowych i kontaktowych. Nawet jeśli ktoś faktycznie czeka na przesyłkę, ten SMS nie ma nic wspólnego z realnymi zamówieniami.

Kurierzy i świąteczna presja czasu

Nieprzypadkowo kampania pojawia się właśnie teraz. Dwa dni przed świętami wielu z nas oczekuje ostatnich prezentów, działa w pośpiechu i łatwiej pomija sygnały ostrzegawcze. Jeszcze kilka tygodni temu dominowały fałszywe sklepy internetowe, dziś ich miejsce zajęli kurierzy. To pokazuje, jak skutecznie oszuści wykorzystują socjotechnikę oraz emocje związane z konkretną porą roku.

Jakie są konsekwencje podania danych?

Podanie danych karty płatniczej może prowadzić do kradzieży środków i nieautoryzowanych transakcji. Dane adresowe i kontaktowe często trafiają do kolejnych kampanii oszustów, co zwiększa ryzyko następnych prób wyłudzeń, fałszywych telefonów i wiadomości.

Jak się zabezpieczyć przed takim oszustwem?

Pamiętaj o kilku zasadach:

• nie klikaj linków z SMS-ów dotyczących paczek,

• sprawdzaj status przesyłki wyłącznie na oficjalnej stronie przewoźnika,

• nie podawaj danych karty na stronach otwieranych z wiadomości,

• blokuj nadawców fałszywych SMS-ów,

• zachowaj szczególną ostrożność w okresie przedświątecznym.

Czujność i ograniczone zaufanie pozostają najskuteczniejszą ochroną. Świąteczny pośpiech to idealne środowisko dla oszustów, dlatego warto zwolnić na chwilę i dokładnie sprawdzić każdą wiadomość.